Matura FIZYKA 2025: odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania zadań z fizyki rozszerzonej 20.05.2025 [Matura Formuła 2015 i 2023]

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Historia, chemia, geografia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 19.05.2025

Spis treści

Matura fizyka 20.05.2025 – arkusz CKE, odpowiedzi, zadania

Matura fizyka 2025. We wtorek, 20.05.2025 o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do matury 2025 z fizyki w formule 2023 i formule 2015. To kolejny dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2025 z fizyki? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań? Dowiemy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusz z fizyki, a nasz ekspert opublikuje sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z fizyki. Bądźcie z nami na bieżąco!

Matura 2025 fizyka rozszerzona. ARKUSZ CKE FORMUŁA 2023

Oficjalny arkusz CKE z matury z fizyki 2025 w formule 2023 zostanie udostępniony po godzinie 14:00. Znajdziesz go poniżej. Kto przystępuje do egzaminu w formule 2023? W 2025 roku taką maturę piszą głównie absolwenci 4-letniego liceum oraz 5-letniego technikum, którzy realizują naukę w trybie obowiązującym po likwidacji gimnazjów.

W galerii poniżej znajdziesz arkusz maturalny z fizyki 2024 w nowej formule!

Matura 2025 fizyka. ARKUSZ CKE STARA FORMUŁA 2015

Oficjalny arkusz CKE z matury z fizyki 2025 w formule 2015 zostanie udostępniony po godzinie 14:00. Znajdziesz go poniżej. Kto przystępuje do egzaminu w formule 2015? W 2025 roku taką maturę piszą absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych m.in. absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego czy 4-letniego technikum. Duża grupę stanowią osoby podchodzące do matury po raz kolejny.

W galerii poniżej znajdziesz arkusz maturalny z fizyki 2024 w starej formule!

Matura FIZYKA 20.05.2025. ODPOWIEDZI do arkusza CKE

Matura 2025: fizyka. Jakie pytania i zadania znalazły się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na maturze 2025 z fizyki? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na maturze 2025 z fizyki? W naszym materiale to wszystko sprawdzicie. Będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe. Na to trzeba będzie jeszcze poczekać. A co z arkuszami?

Arkusze zadań CKE z matury 2025 z fizyki opublikujemy, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

