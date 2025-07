Matura 2025: wyniki. Jak się liczy punkty na studia? Zobacz kalkulator maturalny

Matura 2025. We wtorek, 8 lipca 2025 roku, tegoroczni maturzyści w końcu poznają wyniki egzaminów dojrzałości. Sprawdzenie ich jest możliwe w specjalnym serwisie internetowym przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To jednak dopiero początek – po poznaniu wyników wielu uczniów zacznie przeliczać swoje punkty na studia, by sprawdzić, czy wystarczy ich na wymarzony kierunek. Ile procent muszą mieć, aby dostać się na wymarzone studia. Przyda się tutaj kalkulator punktów na studia. Jak wyliczyć wynik z matury? Ten temat opisujemy szczegółowo w poniższym materiale.