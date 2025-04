i Autor: Kasia Zaremba/SUPER EXPRESS

Matura 2025

Matura 2025. O której godzinie będą wyniki matury 2025?

Matura to bez wątpienia jeden z najważniejszych egzaminów w życiu każdego człowieka. Stanowi ona podsumowanie wieloletniej nauki i otwiera drzwi do dalszej edukacji, a w konsekwencji do wymarzonej kariery. Nic dziwnego, że okres oczekiwania na wyniki jest dla maturzystów niezwykle stresujący, przepełniony mieszanką nadziei, obaw i niepewności. Jeśli jesteś jednym z nich, przeczytaj nasz poradnik. Dowiesz się z niego, o której godzinie będą dostępne wyniki egzaminów maturalnych 2025, a także gdzie i w jaki sposób sprawdzić wyniki matur i co zrobić, jeśli będzie się miało problemy z dostępem do wyników.