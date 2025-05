Przecieki przed maturą 2025 z języka polskiego. Już wszystko jasne! Wymowne słowa

Spis treści

Czy są przecieki z matury z języka polskiego 2025?

Ostatnie godziny przygotowań do matury 2025 z języka polskiego to gorączkowe poszukiwania wszystkiego, co może pomóc w osiągnięciu dobrego wyniku. Nie brakuje takich, którzy oferują przecieki przed maturą z polskiego. Sprawdziliśmy, czy to w ogóle możliwe, aby treści pytań wyciekły przed startem egzaminu. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski poruszył tę kwestię w rozmowie z "Interią". Zapowiedział wyrywkowe kontrole i nadajniki w losowych kopertach.

- Z góry przepraszam, jeżeli dyrektorzy będą się czuć zaniepokojeni czy urażeni. Życie pokazuje, że musimy miejsca przecieków wykrywać, a nieuczciwości eliminować - podkreślił dr hab. Zakrzewski, który uciął tym samym kwestię ewentualnych przecieków.

Co będzie na maturze z języka polskiego?

Początek matury z języka polskiego na poziomie podstawowym zaplanowano na 5 maja. Uczniowie rozpoczną rozwiązywanie arkusza o godzinie 9:00. Czy można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co będzie na maturze z polskiego? Nikt nie powinien poznać tematów przed startem matury, ale eksperci sugerują zapoznanie się z takimi lekturami jak "Lalka", "Zbrodnia i Kara", czy "Dżuma". W obecnych czasach można się spodziewać tematyki, związanej z walką dobra ze złem.

Na maturę z języka polskiego warto powtórzyć sobie gatunki literackie, środki stylistyczne, części mowy, lektury, części składowe zdania i przede wszystkim style wypowiedzi i zasady ich pisania. Nasza redakcja zaleca przede wszystkim przejrzenie arkuszy z lat minionych i zapoznanie się z konstrukcją zadań.

Przecieki przed maturą. Uwaga na oszustów!

Przed maturami i egzaminem ósmoklasisty pojawi się mnóstwo oszustów, którzy będą żerować na stresie i marzeniach nastolatków. W internecie znajdziemy wiele ofert, oznaczonych hasłami "zadania z matury 2025", "przecieki przed maturą", "pewniaki z matury 2025". Takie propozycje nierzadko zawierają wirusy, zainfekowane linki itp. Możemy w ten sposób przekazać oszustom wrażliwe dane i stracić mnóstwo pieniędzy.

Po raz kolejny apelujemy o korzystanie z oficjalnych źródeł CKE. Sugerujemy przejrzenie arkuszy, które publikujemy w krakowskim oddziale "Super Expressu". Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!