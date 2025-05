Matura 2025 z angielskiego unieważniona?! Maturzysta WYRZUCONY z sali! Ujawniono powód

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 07.05.2025

Matura 2025 angielski: Uczeń wyrzucony z egzaminu 7.05.2025!

W szkołach w całej Polsce w środę, 7.05.2025 r. odbywa się matura z języka angielskiego. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godz. 9 i potrwa 120 minut. Jeden z uczniów poinformował w serwisie X, że został wyrzucony z sali egzaminacyjnej. Powód, który ujawnił zaskakuje! Okazało się, że komisja przyłapała go na korzystaniu z urządzenia telekomunikacyjnego, a konkretnie translatora.

- Rozumiecie że właśnie zostałem wyrzucony z matury z angielskiego, bo użyłem tłumacza, żeby sprawdzić pisownię słowa surprise. Całe życie byłem przekonany że piszę się suprise. Teraz zostało mi tylko siedzieć na ławce z zasłużonym browarem. #Matura2025 - napisał jeden z maturzystów na X.

Suprise czy surprise? Jak napisać słowo "niespodzianka" po angielsku?

Słowo „niespodzianka” po angielsku tłumaczy się jako „surprise”. Używa się go zarówno w odniesieniu do czegoś nieoczekiwanego, jak i pozytywnych wydarzeń, które mają zaskoczyć drugą osobę – na przykład w wyrażeniu birthday surprise (niespodzianka urodzinowa) czy What a surprise! (Co za niespodzianka!). Można też powiedzieć to be surprised – „być zaskoczonym”.

Warto pamiętać, że poprawna pisownia słowa „surprise” zawiera literę „r” po „su” – s-u-r-p-r-i-s-e. To częsty błąd, bo wiele osób zapisuje je jako suprise, pomijając „r”, prawdopodobnie dlatego, że w szybkim mówieniu dźwięk ten jest ledwo słyszalny. Jednak w piśmie ta literka jest obowiązkowa – bez niej wyraz jest uznawany za niepoprawny.