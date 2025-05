Matura 2025 z polskiego. Co było w arkuszu? Maturzyści: „To nie mogło być prostsze” [5.05.2025]

Co będzie na maturze z matematyki 2025? Jasnowidz Jackowski już to wie! Zobaczył arkusz CKE

Matura 2025: język polski poziom podstawowy 5.05.2025

Matura 2025 rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano w terminie od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to angielski (7 maja). Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści w całej Polsce zasiedli do pierwszego z obowiązkowych egzaminów – matury z języka polskiego. Po blisko czterech godzinach uczniowie zaczęli opuszczać sale egzaminacyjne. I – ku zaskoczeniu wielu – nie było łez ani zdenerwowania. Zamiast tego pojawiły się uśmiechy i wyraźna ulga.

– Chciałam tylko 30% i nic nie zrobiłam z tego polskiego, a myślę, że będzie nawet lepiej – pisała na platformie "X" jedna z maturzystek.

W sieci już roi się od komentarzy:

nie było tak źle, walka będzie jutro😞✌️ #matura2025— adelaadelaa (@aduleczkaaa) May 5, 2025

szczerze myślałam, że będzie trudniejsze xddd #matura2025— mika (@linoofvs) May 5, 2025

chcialam tylko 30% i nic nie zrobilam z teho polskiego a mysle ze bd nawet lepiej #matura2025— amelia🕯 (@delusi00nal) May 5, 2025

Tegoroczna matura z języka polskiego zdaje się być wyjątkiem od reguły. Co roku egzamin ten wzbudza sporo emocji – przede wszystkim ze względu na nieprzewidywalne tematy rozprawek i dobór lektur. Tym razem jednak Centralna Komisja Egzaminacyjna najwyraźniej postawiła na umiarkowany poziom trudności.

Większość uczniów podkreśla, że zarówno pytania testowe, jak i tematy wypracowań nie sprawiły większego problemu.

Czy dobra passa przełoży się także na wyniki? Na to przyjdzie jeszcze poczekać. Pewne jest jedno – maturalny maraton rozpoczął się z przyjaznym przytupem. A to dla wielu maturzystów ogromna ulga i motywacja na kolejne dni egzaminów

Matura z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi