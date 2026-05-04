Matura 2026 oczami uczniów. Komentarze po egzaminie. "Mam wrażenie, że o wiele trudniejsza niż rok temu"

Egzamin z języka polskiego tradycyjnie uznawany jest za jeden z najbardziej stresujących momentów maturalnego maratonu. Nic dziwnego, to przecież pierwszy test, do którego przystepują uczniowie. Dodatkowo, to nie tylko test wiedzy z lektur, ale też sprawdzian umiejętności argumentowania, logicznego myślenia i poprawnego pisania. W 2026 roku matura ponownie odbywa się w dwóch formułach: 2015 oraz 2023, co oznacza, że część zdających rozwiązywała inne arkusze. Jednak w obydwu przypadkach, żeby zaliczyć egzamin, trzeba zdobyć minimum 30 procent punktów.

Do matury przystąpiło blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, a także osoby poprawiające wyniki z poprzednich lat. Pisemny egzamin z języka polskiego to pierwszy krok do uzyskania świadectwa dojrzałości. Oprócz niego maturzyści muszą jeszcze zdać matematykę i język obcy na poziomie podstawowym oraz dwa egzaminy ustne, również z polskiego i języka obcego. Do tego dochodzi co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, który nie ma progu zaliczeniowego, ale często decyduje o przyjęciu na studia.

Czy matura 2026 z polskiego była trudna?

Część maturzystów odetchnęła z ulgą i zgodnie przyznawała, że egzamin nie był tak trudny, jak się obawiali. Na X przeczytać można pierwsze komentarze tych, którzy opuścili już sale. Czy mogą odetchnąć z ulgą? Część uważa, że zdecydowanie tak, ponieważ najtrudniejsze już za nimi. Inni z kolei liczą punkty i sprawdzają, czy będą musieli podchodzić do egzaminów poprawkowych.

Spodziewałem się czegoś znacznie gorszego Pierwszy temat na rozprawce imo o wiele lepszy ale trudne Tematy były do ogarnięcia, dało się logicznie rozpisać rozprawkę. Chociaż podstawą była znajomość lektur

To tylko niektóre z pozytywnych komentarzy, które pojawiały się w mediach społecznościowych. Uczniowie podkreślali, że znajomość lektur obowiązkowych i opanowanie schematu rozprawki bardzo pomogły im spokojnie podejść do ostatniego zadania w arkuszu.

Z drugiej strony nie brakowało również głosów krytycznych. Dla części zdających egzamin okazał się stresujący i bardzo wymagający.

Tematy wcale nie były takie oczywiste. Mam wrazenie ze o wiele trudniejsza niz rok temu Może i w teorii brzmiało to wszystko spójnie, ale trzeba było sporo myśleć, by dobrać odpowiednie lektury i przedstawić to w logiczny sposób Spore wyzwanie. Mam nadzieję, że zdałem

Tak piszą maturzyści, którzy wyszli z sal z poczuciem niedosytu.

Wielu uczniów podkreślało też, że emocje przed egzaminem były znacznie większe niż sam poziom trudności arkusza. Oczekiwanie na tematy rozprawek, spekulacje w internecie i rozmowy z rówieśnikami sprawiły, że napięcie rosło z każdą minutą. Po egzaminie pojawiła się natomiast ulga i to niezależnie od ocen własnych odpowiedzi.

