Matura 2026 z języka angielskiego. Kiedy wypada egzamin i ile punktów gwarantuje sukces?

Matura 2026 z języka angielskiego. Zobacz najważniejsze wytyczne CKE

Egzamin dojrzałości w 2026 roku zbliża się nieubłaganie, a na liście obowiązkowych przedmiotów znajduje się nowożytny język obcy. Statystyki pokazują, że uczniowie najchętniej stawiają na język angielski. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła już precyzyjny terminarz oraz kryteria punktacji. Warto dokładnie przeanalizować te informacje na długo przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Kiedy odbędzie się matura z języka angielskiego 2026? Dokładne daty i godziny

Sprawdzian pisemny na poziomie podstawowym zaplanowano na:

środę, 6 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 9:00.

Osoby podchodzące do poziomu rozszerzonego zasiądą do arkuszy dzień później:

w czwartek, 7 maja 2026 roku, również o godzinie 9:00.

Z kolei sesja egzaminów ustnych przewidziana jest w szerokim przedziale czasowym, obejmującym okres od 7 do 30 maja 2026 roku.

Ile czasu zajmie maturzystom egzamin z języka angielskiego?

Pisemna weryfikacja wiedzy z języka angielskiego na poziomie podstawowym potrwa równe 120 minut, czyli dwie pełne godziny. W trakcie tego czasu abiturienci zmierzą się z blokami zadań weryfikującymi rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, a także wykażą się znajomością struktur językowych. Ostatnim wymogiem jest zredagowanie zwięzłej formy pisemnej.

Punktacja na maturze z angielskiego. Ile trzeba zdobyć, aby zdać egzamin?

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu podstawowym można zgromadzić maksymalnie 60 punktów. Pula ta obejmuje:

12 punktów przyznawanych za stworzenie tekstu użytkowego, takiego jak wpis na blogu internetowym czy e-mail.

Aby zaliczyć ten obowiązkowy przedmiot, konieczne jest przekroczenie progu:

30 procent poprawnych odpowiedzi, co przekłada się na równe 18 punktów.

Powyższa zasada dotyczy wszystkich obligatoryjnych egzaminów na poziomie podstawowym.

Jak przygotować się do matury z języka angielskiego? Praktyczne wskazówki

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że test z języka angielskiego uchodzi za jeden z najbardziej przystępnych wśród przedmiotów obowiązkowych, co nie zwalnia jednak z rzetelnej nauki. Do najważniejszych filarów przygotowań należą:

systematyczny trening odsłuchów i analizy tekstów czytanych,

ugruntowanie podstawowych reguł gramatycznych,

opanowanie sztuki tworzenia krótkich form wypowiedzi.

Eksperci zalecają również wnikliwe przerobienie testów z minionych lat i materiałów pokazowych udostępnianych przez CKE. Ze względu na to, że matura z angielskiego w 2026 roku startuje o 9:00, zaleca się przybycie do placówki z odpowiednim wyprzedzeniem. Gruntowna wiedza połączona ze znajomością procedur to fundament pomyślnego wyniku.

