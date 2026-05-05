Matura 2026 z matematyki unieważniona? W sieci pojawiły się zdjęcia arkusza CKE [5.05.2026]

Matura 2026 z matematyki. Zdjęcia arkusza CKE z matematyki trafiły do sieci

Matura 2026 w cieniu kolejnego skandalu! Przypomnijmy: w poniedziałek, 4 maja – w pierwszym dniu matur 2026 – doszło do niepokojących incydentów, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu dla niektórych uczniów. Tuż po godzinie 9:00, gdy maturzyści rozpoczęli pisanie egzaminu z języka polskiego, w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia arkuszy maturalnych. Fotografie opublikowano na platformie X.

Trwa matura 2026 z matematyki. O godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli zmagania z matematyką na poziomie podstawowym. Co pojawiło się w arkuszu CKE z matematyki? Na platformie "X" krążą już zdjęcia zadań z arkusza egzaminacyjnego. Czy są to prawdziwe pytania? To się okaże, gdy CKE opublikuje tegoroczny arkusz na stronie internetowej.

Przypominamy, że zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, każde ujawnienie materiałów egzaminacyjnych przed zakończeniem egzaminu jest naruszeniem przepisów i może skutkować unieważnieniem egzaminu dla osoby, która dopuściła się złamania zasad. To już kolejny przypadek podczas tegorocznej sesji maturalnej, kiedy arkusze trafiają do sieci zbyt wcześnie.

Wszystko wskazuje na to, że incydenty dotyczą jedynie wybranych szkół lub lokalizacji, dlatego nie ma ryzyka unieważnienia egzaminu na poziomie ogólnopolskim. CKE prowadzi postępowanie wyjaśniające, a sprawą zajmują się również odpowiednie służby.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie można wnosić na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Jeżeli zdający takie urządzenie wniesie, a tym bardziej z niego skorzysta, to ma unieważniony egzamin - mówił w poniedziałek, 4 maja rozmowie z ESKA.pl dyrektor CKE Robert Zakrzewski.