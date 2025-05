Matura język niemiecki 2025. ODPOWIEDZI do ściągnięcia, arkusze w PDF JPG [7.05.2025] nowa formuła 2023

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 07.05.2025

Matura 2025: język niemiecki - poziom podstawowy NOWA FORMUŁA 2023: Publikujemy oficjalny arkusz egzaminacyjny CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Sprawdź, czy zdałeś! Egzaminy pisemne potrwają do 22 maja. Natomiast sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego.

Matura 2025: język ANGIELSKI. Odpowiedzi i pełny arkusz CKE do ściągnięcia. Sprawdź, czy zdałeś! [RELACJA NA ŻYWO 7 maja 2025] nowa formuła 2023, stara formuła 2015

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym). Przypominamy, że aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

