Matura poprawkowa 2025. Druga szansa dla maturzystów. Wszystko, co trzeba wiedzieć o egzaminach

Jakie egzaminy są obowiązkowe?

Każdy maturzysta musi zdać trzy pisemne egzaminy na poziomie podstawowym:

język polski,

matematyka,

język obcy nowożytny.

Do tego obowiązkowe są dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci uczący się w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo zdać pisemny i ustny egzamin w tym języku. W maju maturzyści przystępowali również do jednego egzaminu rozszerzonego z przedmiotu dodatkowego, a chętni mogli wybrać nawet sześć rozszerzeń. W przypadku tych egzaminów nie obowiązuje próg zaliczeniowy – inaczej niż w podstawowych, gdzie trzeba zdobyć minimum 30 proc. punktów.

Kto poprawia maturę?

Z danych CKE wynika, że w głównej sesji majowej egzamin dojrzałości zdało 80 proc. tegorocznych absolwentów szkół średnich. Około 13 proc. (32,4 tys. osób) oblało tylko jeden obowiązkowy egzamin – i właśnie oni uzyskali prawo do poprawki w sierpniu. W sumie w tym roku matury nie zdało 72,5 tys. uczniów – to zarówno tegoroczni maturzyści, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników. Prawo do podejścia do egzaminu poprawkowego miało 46,5 tys., ale deklaracje złożyło ostatecznie 40,4 tys. osób.

Najwięcej poprawek z matematyki

Spośród wszystkich deklaracji poprawkowych największa część dotyczy matematyki – egzamin ten będzie zdawać 28,5 tys. maturzystów. W przypadku egzaminów ustnych najczęściej powtarzanym przedmiotem jest język polski – zadeklarowało go 783 uczniów.

Wyniki sierpniowej sesji poprawkowej będą dostępne 10 września 2025 roku. Maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego przedmiotu, będą musieli poczekać do przyszłego roku, by móc ponownie podejść do egzaminu.

