Matura próbna 2024 CKE [6.12.2023]: j. polski

Matura próbna 2024 CKE odbędzie się w dniach 6-8 grudnia. Będą to egzaminy w nowej formule - tzw. Formule 2023. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Pisemne egzaminy próbne będą przeprowadzone z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów: języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski) na poziomie podstawowym.

Matura próbna 2024 CKE: Harmonogram

Kiedy matura próbna 2024 CKE? Poniżej publikujemy harmonogram, który przedstawiła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

6 grudnia 2023 (środa), godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym (240 minut);

7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut);

8 grudnia 2023 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski (120 minut).

Matura próbna 2024. Dyrektor CKE przyznaje: niektórych zadań uczniowie mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie

Uczniowie zgodnie podkreślają, że najbardziej obawiają się matematyki. Akurat ten przedmiot co roku spędza sen z powiek niejednemu maturzyście. Niektórzy zaczynają szukać także przecieków z matury próbnej 2024 CKE. Co pojawi się w arkusza z matury próbnej 2024? Głos w sprawie zabrała Centralna Komisja Egzaminacyjna, która uspokaja i wyjaśnia, że w próbnych egzaminach chodzi o przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

- Wyniki badania diagnostycznego mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi. Należy również mieć świadomość, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji – zaznaczył.