Matura z angielskiego 2024. Kiedy, jak, co powtórzyć, pewniaki na maturę. Znamy wymagania

Kiedy matura z języka angielskiego? Terminy.

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 9 maja 2024 roku o godzinie 9:00.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00.

Poprawka matury 2024 w części pisemnej odbędzie się 20 sierpnia 2024.

Jak wygląda matura z angielskiego na poziomie podstawowym?

Czas trwania: 120 minut. Liczba punktów: 60

Struktura egzaminu:

Zadania zamknięte (32-38 punktów)

Rozumienie ze słuchu: podstawę tej części egzaminu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której, oprócz tekstów w języku angielskim, nagrano instrukcje w języku polskim. Rozumienie tekstów pisanych. Znajomość środków językowych: zadania sprawdzają znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych).

Zadanie otwarte (28-22 punktów)

Wypowiedź pisemna w formie tekstu użytkowego (np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym) z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań. Długość wypowiedzi: wprowadzono limit 80-130 wyrazów. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Pewniaki na maturę z angielskiego

Czy istnieją pewniaki na maturę z języka angielskiego? Niestety, nikt nie może być pewien, co pojawi się na maturze, trzeba więc koniecznie powtórzyć całą gramatykę. Dzięki przykładom, jakie zamieściliśmy w naszym opracowaniu, gramatyka nie będzie miała przed Tobą tajemnic. Nie ufaj pewniakom na maturę, zamieszczonym w internecie! Egzaminatorzy lubią niespodzianki.

Zakres gramatyki na maturze z języka angielskiego 2024

Czasowniki

Bezokolicznik i formy osobowe, np. I want to eat. She ate a sandwich. She is going to eat a sandwich. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have. I am a student. I do my homework every day. I have a dog. Czasowniki modalne i półmodalne:

can, np. I can speak English. She can't swim. Can you help me?

could, np. Could you help me with this heavy box? Could you please close the door? He could be at the library.

may, np. May I sit down? She may be coming later. May you have a good day!

might, np. It might rain later today. We might go to the cinema tonight. I might not be able to come.

must, np. You must finish your homework before you go out. We must hurry, or we'll be late. He must be tired after working all day

have to, np. I have to go to work tomorrow. We have to buy some groceries. In this country, you have to drive on the left.

will, np. I will see you tomorrow. I will help you with that. She will always be there for me

shall, np. Shall I help you with your bags? Shall we go to the park? Shall we meet at 10 o'clock?

would, np. Would you mind closing the door? I would be happy to help. When I was a child, I would always play outside.

should, np. You should go to the doctor. We should help those in need. You should be here by now.

ought to, np. You ought to help your parents more. We ought to be more respectful to others. You ought to see a doctor about your back pain.

need, need to, np. I need to go to the store. We need a new car. Do you need any help? We need to hurry, or we'll be late. I need to talk to you about something.

used to, np. I used to play football when I was younger. She used to be a teacher. I used to love going to the beach as a child.

Konstrukcje czasownikowe:

going to, np. I'm going to study English tomorrow. We're going to the cinema tonight. It's going to rain later.be able to, np. I am able to speak three languages. Are you able to come to my party? I was able to finish my homework on time.would like to, np. I would like to travel the world. I would like to order the chicken salad.

Czasowniki regularne i nieregularne, np. listen - listened - listened, go - went - gone: play - played - played, ask - asked - asked, start - started - started, finish - finished - finished, eat - ate - eaten, take - took - taken.

Imiesłów czynny i bierny, np. writing - written, reading - read, speaking - told.

Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. I'm looking for my keys. Can you turn the music down? I came up with a great idea for a new project.

Czasy gramatyczne:

Present Simple, np. I go to school every day. She likes to read books. The sun shines brightly in the sky.

Present Continuous, np. I am playing football right now. She is cooking dinner for her family. The children are playing in the park.

Present Perfect, np. I have lived in this city for ten years. She has already finished her homework. We have never been to London.

Present Perfect Continuous, np. I have been working on this project for two months. She has been learning English for five years. They have been waiting for the bus for an hour.

Past Simple, np. I went to the cinema yesterday. She bought a new car last week. They played football in the park.

Past Continuous, np. I was working on my computer when you called. She was cooking dinner when the doorbell rang. They were playing in the park when it started to rain.

Past Perfect, np. I had finished my work before the meeting started. She had already been to Paris when I met her. They had eaten dinner before they went to the cinema.

Future Simple, np. I will go to the store tomorrow. She will graduate from college next year. They will travel to Asia in the summer.

Rzeczowniki

Nazwy rzeczy policzalnych, np a dog, a car, a chair i niepoliczalnych, np. love, happiness, water. Liczba mnoga rzeczowników, np. a dog - dogs, a book – books, a wish - wishes. Rzeczowniki występujące tylko w formie pojedynczej, np. gold, Poland, weather lub mnogiej, np. scissors, trousers, chess. Sposoby wyrażania posiadania i przynależności, np. The cat's tail is long. My friend's house is big. The company's profits are increasing. Rodzaj, np. an waiter - an waitress, a businessman - a businesswoman, a host - a hostess. Rzeczowniki złożone, np. sunflower, football, bedroom.

Przedimki

Przedimek nieokreślony, np. a house, a book, a car, a university, an apple, an hour. Przedimek określony, np. The cat is sitting on the mat. The book is on the table. The United States. Play the piano. Przedimek zerowy, np. dogs, Poland, monday, chess, basketball.

Przymiotniki

Stopniowanie regularne, np fast - faster - fastest, cold - colder - coldest, happy - happier - happiest i nieregularne, np. far - further - furthest, little - less - least, bad - worse - worst. Użycie przymiotników z so i such, np. It's so hot outside! He ran so fast. She is so beautiful. It was such a beautiful day. He is such a kind person. I have such a bad headache. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, your, his, her Przymiotniki po czasownikach postrzegania, np. She looks beautiful. The food smells delicious. The water feels cold. She looks slowly at the painting.

Przysłówki

Stopniowanie regularne i nieregularne, np. late - later - latest, much - more – most, slow - slower - slowest, good - better - best, little - less - least

Użycie przysłówków:

o dwóch znaczeniowo różnych formach, np. She speaks quickly. He is a very intelligent man. I ran slowly up the stairs. He is incredibly talented. I am totally exhausted.

too, np. There is too much sugar in this coffee. I have too many things to do today. It's too hot to go outside today. She arrived too late for the movie.

enough, np. I don't have enough money to buy this car. She studied hard enough to pass the exam. This room is big enough for a party. There isn't enough time left. I don't think I have enough experience for this job.

Miejsce przysłówka w zdaniu, np. I usually go to the gym in the evening. I never eat junk food. Tomorrow I will have a meeting with my boss. He is quite tall. It was only after I had finished the project that I realized I had made a mistake. It is rarely that I find a book that I can't put down.

Zaimki

Zaimki osobowe, np. I, you.

Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours.

Zaimki zwrotne i emfatyczne, np. yourself, themselves.

Zaimki wskazujące, np. this, these.

Zaimki pytające, np. what, how, why.

Zaimek względne, np. who, which, that.

Zaimki wzajemne, np. each other, one another.

Zaimki nieokreślone, np. some, any, no, every, none, either, neither, many, much, few, a few, little, a little, another, other, others, the other, the others, every, each, enough

Zaimki bezosobowe: you, one. both, all

Liczebniki, przyimki i spójniki

Liczebniki główne i porządkowe, np. five, six, seven, fifth, sixth, seventh Przyimki z określeniami miejsca, czasu, kierunku, odległości, przyczyny, sposobu, np. in, on, under, at, in, before, to, into, from, from, to, because of, thanks to, in, with, by. Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach, np. the house with the red door, I look at the picture, I am interested in history. Spójniki, np. and, but, or, nor, yet, because, after, before, unless, although, both...and, either...or, neither...nor, not only...but also.

Składnia

Zdania oznajmujące:

twierdzące, np. The cat drinks milk. Anna has already eaten breakfast. The black cat is sleeping on the couch.

przeczące, np. Cats don't like eating vegetables. I never go to the cinema alone. He doesn't have a dog.

Zdania pytające, np. Do you want to watch a movie or play a game? What are you doing tomorrow? You like pizza, don't you?

Zdania rozkazujące, np. Close the door! Don't talk to me like that! Please, help me with this! Could you pass me the salt? Be quiet!

Zdania wykrzyknikowe, np. I'm so happy! That was amazing! It's so hot outside! I can't believe it! Watch out!

Zdania z podmiotem it, np. It's raining. It's a beautiful day. It's getting late. It's time to go. It was a pleasure meeting you. It's important to be honest.

Zdania z podmiotem there, np. There is a cat on the table. There are two books on the shelf. There isn't a dog in the yard. There aren't any apples in the fridge. There was a lot of traffic on the way home.

Zdania z dwoma dopełnieniami, np. I gave my friend a book. She told me a story. He asked me a question. They sent their parents a letter. We promised them our support. We cooked our guests a delicious meal. I asked my teacher a question about the homework.

Strona bierna, np. The mouse was eaten by the cat. The cake was baked by my mother. The experiment will be conducted by scientists. The letter must be written in English. The house was built in 1912. The car was stolen last night.

Pytania typu question tags, np. He doesn't live in London, does he? You like pizza, don't you? They can speak English, can't they? We haven't seen each other in a long time, have we? They won't be late, will they?

Pytania pośrednie, np. I would like to know where the library is. I wonder if you are going to the party. Could you tell me whether you like pizza? Can you tell me what your favorite color is? I'd like to know where you live.

Mowa zależna, np. He said that he was going to the park. She told me that she had gone to the park the day before. He asked me if I liked pizza. She said she didn't like this movie. He asked where his phone was. He told me to close the door. She forbade me to eat that. He exclaimed that it was amazing. She asked if I could help her.

Zdania współrzędnie złożone, np. I read the book and watched the movie. I want to go to the gym but I'm not feeling well. I will study for the exam or I will fail it. I didn't sleep all night so I'm very tired. I lost my key so I can't get in the house.

Zdania podrzędnie złożone:

podmiotowe, np. What you don't learn young, you'll never know. Who asks, does not get lost. Whoever knows the answer should raise their hand.

orzecznikowe, np. The problem is that I don't have enough time. She seems as if she is happy. The question is whether we should go or not. He acted as though he knew what he was doing. It turned out that she was right.

dopełnieniowe, np. I know that you are lying. She told me what she had done. I asked him if he was coming. They didn't believe that we would win. I'm not sure what I want to do.

przydawkowe np. The book that I borrowed from the library is very interesting. The man who lives next door is a doctor. The city where I was born is very beautiful. The day when I met you was the happiest day of my life. The reason why I am late is because I had a flat tire.

okolicznikowe celu, np. I am studying hard in order to get good grades. We closed the door so that the cat wouldn't get out. I went to the store to buy some groceries. We left early for the purpose of avoiding the traffic. I spoke slowly so as to be understood.

okolicznikowe czasu, np. She met her husband when she was in college. I had finished my homework before I went to bed. I went for a walk after I had finished my homework. She worked until she was exhausted. She was cooking while I was setting the table.

okolicznikowe miejsca, np. I will go wherever you go. She will wait until you arrive. We will play while they are watching us. I went to the store when I was hungry. She called me after she had finished her work.

okolicznikowe porównawcze, np. She is taller than I am. He works harder than his brother. The sky is bluer than the ocean. The sun is brighter than a light bulb. She is as beautiful as a painting. The fire is as hot as a volcano.

okolicznikowe przyczyny, np. I am studying hard because I want to get good grades. She has been learning English since she was a child. She is happy as she is going on vacation tomorrow. She missed her flight due to bad weather. We are excited owing to the fact that we are going to see a movie tonight.

okolicznikowe przyzwolenia, np. I am still going to the party although I am not feeling well. She will still study hard though she knows she will not get a good grade. We will still go on the picnic even though it is raining. I will still help you even if you do not ask me. She will still be my friend while we have different opinions.

okolicznikowe skutku, np. She spoke so quietly that I could hardly hear her. He worked so hard that he became exhausted. The food was so delicious that I ate too much. The weather was so bad that we had to cancel the picnic. The traffic was so heavy that we were late for our appointment.

okolicznikowe sposobu, np. He cooked as his grandmother had taught him. She danced like nobody was watching. We sang in the same way as the birds. They painted similarly to the famous artist. I will help you just as you helped me.

okolicznikowe stopnia, np. She is as beautiful as a painting. He is so tall that he can reach the ceiling. I am too tired to go to the gym. The food was such a delight that we ate it all. The weather was very hot that we had stay indoors.

Zdania warunkowe (typu 0, I, II), np. If you put sugar in coffee, it will taste sweet. If we have enough money, we will buy a house. If we lived in the city, we would go to the movies every week

Zdania wyrażające życzenie lub preferencje, np.

- wish, np. I wish I had a million dollars. I wish I could go to the beach.- had better, np. She had better apologize for what she said, or she'll lose her friends. We had better hurry up, or we'll be late for the meeting.

Konstrukcje

- bezokolicznikowe, np. My goal is to learn a new language. I am looking for a book to read. She went to the library to study. We are excited to see you soon. I want to travel the world.

- gerundialne, np. Running is a great way to relieve stress. I enjoy spending time with my family. My favorite hobby is playing the guitar. She is good at cooking. The man standing next to me is my brother.

Konstrukcja have something done, np. I had my car washed. She had her hair cut. We had our house painted. They had their passports renewed. I had my computer repaired.

Wymagania egzaminacyjne

Ogólne

Znajomość środków językowych: zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

Rozumienie wypowiedzi: zdający rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Tworzenie wypowiedzi: zdający samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne oraz proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne.

Reagowanie na wypowiedzi: zdający uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Przetwarzanie wypowiedzi: zdający zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Szczegółowe

Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

człowiek (np. dane personalne, uczucia i emocje)

miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, kupno mieszkania)

edukacja (np. szkoła, przedmioty nauczania, oceny szkolne)

praca (np. zawody, miejsce pracy, poszukiwanie pracy)

życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele)

żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, diety, lokale gastronomiczne)

zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, promocja i reklama)

podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, wycieczki)

kultura (np. twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze)

sport (np. dyscypliny sportu, imprezy sportowe, uprawianie sportu)

zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, uzależnienia)

nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki)

świat przyrody (np. pogoda, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz)

państwo i społeczeństwo (np. problemy współczesnego świata)

Zdający rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności (np. rozmowy, komunikaty, instrukcje, relacje, wywiady, dyskusje), wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka: reaguje na polecenia, określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi, określa intencje autora wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, układa informacje w określonym porządku, wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w wypowiedzi.

QUIZ. Jeśli znasz te zwroty, jesteś mistrzem angielskiego. Zabłyśniesz w rozmowie z Brytyjczykiem?! Pytanie 1 z 10 Co to znaczy "to cost an arm and a leg"? Kosztować majątek Poświęcić życie Kosztować kogoś życie Dalej

Zdający rozumie wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności (np. listy, e-maile, ulotki, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje, komiksy, artykuły, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie): określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu, określa intencje nadawcy/autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, układa informacje w określonym porządku, wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w tekście, odróżnia informacje o faktach od opinii.

Zdający tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne: opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska, opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość, opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do opinii i poglądów innych osób, wyraża i opisuje uczucia i emocje, przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań, wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości, przedstawia sposób postępowania.

Zdający tworzy proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (wiadomość, e-mail, wpis na blogu): opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska, opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość, opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do opinii i poglądów innych osób, wyraża i opisuje uczucia i emocje, przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań, wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości, przedstawia sposób postępowania i stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze.

Zdający reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i inne osoby, nawiązuje kontakty towarzyskie, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób, wyraża wątpliwość, wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób, składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje, zaprasza i odpowiada na zaproszenie, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca, prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego, prosi o radę i udziela rady, pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje, wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby, wyraża uczucia i emocje, stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

Zdający reaguje w formie prostego tekstu pisanego (wiadomość, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach: przedstawia siebie i inne osoby, nawiązuje kontakty towarzyskie, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie), uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób, wyraża wątpliwość, wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób, składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje, zaprasza i odpowiada na zaproszenie, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca, prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego, prosi o radę i udziela rady, pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje, wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby, wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieję, obawę, współczucie), stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

Zdający przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, przekazuje w języku angielskim lub w języku polskim informacje sformułowane w tym języku, przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim.

Zdający posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się językiem angielskim oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego, posiada też świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

Zdający dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Zdający stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu.

Zdający posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).