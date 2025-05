Wyciek arkusza maturalnego z HISTORII! Zdjęcia matury 2025 krążą w sieci [19.05.2025]

Matura z historii 2025. Przecieki z historii trafiły do sieci! Co będzie w arkuszu CKE? [19.05.2025]

Wyciek arkusza z historii! Zdjęcia matury 2025 krążą w sieci

Kolejny dzień matur i kolejna kontrowersja. W poniedziałek, 19 maja 2025 roku, maturzyści mierzą się z egzaminem z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00, a zaledwie kilkadziesiąt minut później w mediach społecznościowych – zwłaszcza na platformie X – zaczęły krążyć zdjęcia arkusza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na opublikowanych fotografiach widać fragmenty zadań z tegorocznego egzaminu. Internauci szybko zauważyli, że mogą one pochodzić z rzeczywistego arkusza maturalnego, co rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo i procedury CKE.

To nie pierwszy raz, gdy podczas matur 2025 dochodzi do podejrzenia wycieku. W poprzednich dniach podobne sytuacje miały miejsce przy innych egzaminach. CKE przypomniała, że wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Unieważnienie zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej przez tego zdającego.

Warto jednak przypomnieć, że rozpowszechnianie materiałów egzaminacyjnych przed ich oficjalną publikacją jest nielegalne i może skutkować poważnymi konsekwencjami – zarówno dla osób publikujących, jak i tych, którzy z tych materiałów korzystają.

szanowni bracia rodacyten tekst to do poprzedniego zadania jest jak coś nie do tych tabelek#matura2025 #matura pic.twitter.com/AKFz7cdfX9— Hrabonzcz Maiowy (@HMaiowy) May 19, 2025

Matura historia 19.05.2025 – arkusz CKE, odpowiedzi, zadania

Matura historia 2025. W poniedziałek, 19.05.2025 o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do matury 2025 z historii w formule 2023 i formule 2015. To kolejny dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2025 z historii? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań? Dowiemy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusz z historii, a nasz ekspert opublikuje sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z historii. Bądźcie z nami na bieżąco!

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej