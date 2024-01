Mega wygrana w Lotto! Wystarczyło dołożyć złotówkę, żeby zostać milionerem

Rabka-Zdrój. Mega wygrana w Lotto. Dopłacił złotówkę i zgarnął milion

W Małopolsce padła kolejna mega wygrana Lotto. Tym razem szczęście dopisało graczowi, który kupił los przy ul. Podhalańskiej 2B w Rabce-Zdroju (powiat nowotarski). Na jego kuponie były następujące liczby: 2, 3, 8, 16, 32, 37 i to właśnie te numery wskazała maszyna losująca. Gracz z Rabki-Zdroju był jedyną osobą, która podczas wtorkowego losowania Lotto Plus trafiła "szóstkę". Odnotowano natomiast 47 "piątek", 2714 "czwórek" oraz 46 560 "trójek".

Na czym polega Lotto Plus?

Zasady Lotto Plus są niemal identyczne, jak "dużego" Lotto. Gracze typują 6 z 49 liczb. Prawo udziału w losowaniu Lotto Plus nabywa się poprzez dopłatę złotówki do kuponu "dużego" Lotto. Główna wygrana w Lotto Plus zawsze wynosi milion złotych i przysługuje za trafienie "szóstki". Kwota, którą otrzymuje zwycięzca nie jest zależna od kumulacji i nie jest dzielona pomiędzy innych graczy. Losowania Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty zaraz po losowaniach "dużego" Lotto.

