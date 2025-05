Memy po maturze z angielskiego 2025 zalały sieć! Franz Kafka i The Beatles podbiają internet [7.05.2025]

Matura 2025 angielski – ODPOWIEDZI, arkusze CKE, zadania w PDF do pobrania [7.05.2025]

W środę, 8 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2025 z angielskiego w formule 2023 i formule 2015. To trzeci dzień zmagań z egzaminem dojrzałości.

Memy po maturze z angielskiego 2025 zalały sieć! Franz Kafka i The Beatles

Matura 2025 z języka angielskiego już za nami, a emocje – jak to zwykle bywa – szybko przeniosły się do internetu. Na platformie X trwa prawdziwa memowa fiesta. Maturzyści, znani z ciętego humoru i doskonałego wyczucia nastrojów, jak zwykle błyskawicznie podchwycili temat i przygotowali serię prześmiewczych grafik.

Tegorocznymi bohaterami egzaminu okazali się Franz Kafka, którego tekst pojawił się w jednej z części egzaminacyjnych, oraz temat Wimbledonu, który wzbudził ogromne emocje. Internauci żartują, że po dzisiejszym egzaminie Kafka stał się „nowym królem internetu”.

Uczniowie z przymrużeniem oka komentują zaskakujące wybory egzaminatorów, a ich memy – jak zwykle – zyskują tysiące polubień i udostępnień. Wygląda na to, że nawet jeśli matura była dla niektórych trudna, to poczucie humoru pozostaje niezawodne.

Taki poziom tych matur był XDDDD #matura2025 pic.twitter.com/Iz47xML219— Misia✨ SAW TAYLOR (@majkelinaa) May 7, 2025

Moja mina gdy zobaczyłam, że cke tłumaczy słowo agent nieruchomości #matura2025 pic.twitter.com/ZTeSx7Vhc3— 𝜗𝜚 (@zstaresatthesky) May 7, 2025

ja po napisaniu na blogu że dostałam rolę w musicalu bez żadnego doświadczenia w występach przed publicznością #Matura2025 pic.twitter.com/eBDdi3cNUz— ⪩⪨ (@myhannielody) May 7, 2025

Ewelinka w Himalajach #Matura2025 pic.twitter.com/Fka1D9pkEV— rurek 🪼 WILL SEE NCT 127 (@The_Goose_1) May 7, 2025

Dzisiejszy angielski be like#matura2025 pic.twitter.com/DMMDPfK79H— Liwia ♡ kocham zb1 i svt sm (@Livv__ia) May 7, 2025

Ja kiedy zadanie z Kafka #matura2025 pic.twitter.com/SuFZyPRlf1— NIE MAM NUMERU DO KURIERA 🎀 (@mordotoja_) May 7, 2025