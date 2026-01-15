MEN zmienił termin ferii zimowych. Komunikat i nowa data

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-15 12:29

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany w organizacji ferii zimowych, a pierwsze efekty nowego kalendarza uczniowie odczują już za chwilę. Zimowa przerwa w roku szkolnym 2025/2026 rusza wcześniej niż w poprzednim roku i dla części województw rozpocznie się już w drugiej połowie stycznia.

Autor: Wygenerowane przez AI

Ferie zimowe 2026. Najważniejsza zmiana dotyczy liczby terminów ferii. Tym razem zaplanowano tylko trzy tury, zamiast czterech obowiązujących dotychczas. MEN argumentuje, że nowy podział ma ułatwić rodzinom organizację wyjazdów i ograniczyć chaos związany z różnymi terminami w sąsiadujących województwach. Zmieniono także skład grup regionalnych, dzięki czemu część uczniów będzie odpoczywać w tym samym czasie.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 potrwają od 19 stycznia do 1 marca 2026 roku. Oznacza to, że dla niektórych uczniów zimowy wypoczynek zacznie się już za kilka dni. Przykładowo, w województwie podlaskim ferie wystartują 20 stycznia, a w małopolskim – 2 lutego.

Eksperci zwracają uwagę, że mniejsza liczba tur może wpłynąć na większe zainteresowanie wyjazdami w najbliższych tygodniach. Rodzice planujący zimowy wypoczynek powinni więc sprawdzić terminy i – jeśli to możliwe – zarezerwować noclegi z wyprzedzeniem.

