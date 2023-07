Renault Megane R.S. w mniej niż sześć sekund rozpędza się do setki. To w tym aucie zginął syn Sylwii Peretti i jego koledzy

Menadżer Sylwii Peretti o przyczynie wypadku na moście Dębnickim. "To wszystko nas zaskoczyło"

Menadżer Sylwii Peretti skorygował swoją pierwotną wypowiedź dotyczącą tragicznego wypadku na moście Dębnickim. Agent celebrytki stwierdził, że jej syn nie kierował żółtym renault, a był jedynie pasażerem wozu. Do zupełnie innych wniosków doszli śledczy badający okoliczności wypadku. Stwierdzili oni, że za kierownicą pojazdu siedział Patryk P. - To, co przedstawiliśmy w sobotę w komunikacie wynikało z naszej wiedzy, jaką mieliśmy kilka godzin po wypadku. To wszystko nas zaskoczyło. O dotychczasowych informacjach policji i jej ustaleniach wiemy. Zdajemy sobie z nich sprawę. Czekamy na poniedziałek, kiedy będziemy mieli wszystkie szczegóły. Do tego czasu nie komentujemy sprawy - powiedział Wirtualnej Polsce Adam Zajkowski, menadżer Sylwii Peretti.

Przypomnijmy, że w wypadku oprócz Patryka P. zginęło jeszcze trzech innych mieszkańców powiatu wielickiego: Marcin, Aleksander i Michał.

Prokuratura wszczęła śledztwo. Wstępne ustalenia nie pozostawiają złudzeń

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem Renault Megane R. S. jadąc al. Krasińskiego w kierunku mostu Dębnickiego stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez skrzyżowanie przed mostem zjeżdżając w lewą stronę, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej i lampę oświetlenia ulicznego, a następnie zjechał, dachując, po schodach na bulwar Czerwieński, gdzie z kolei uderzył w betonowy mur. W tej sprawie Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza prowadzi śledztwo dotyczące umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku przez kierującego samochodem Patryka P.

- Prokuratura zapoznaje się z materiałami w sprawie. Czekamy na wyniki badań na obecność alkoholu we krwi prowadzącego pojazd. W trakcie śledztwa sprawdzane będzie wszystko, co pomoże ustalić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku – powiedział PAP prokurator Leszek Brzegowy. Śledczy mają dokładnie analizować monitoring z nagrania, by ustalić, jaki wpływ na zdarzenie miała prędkość pojazdu, czy rolę w wypadku odegrało zwężenie drogi na moście Dębnickim spowodowane remontem tego mostu oraz jak na przebieg zdarzenia wpłynął pieszy, który próbował wejść na drogę w miejscu niedozwolonym.

