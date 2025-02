Nowe pomysły na stadion Wisły Kraków. W planach sponsor tytularny i studniówki

Matura 2025: język polski. Rewelacyjna niespodzianka od CKE. To błąd w harmonogramie?

Zamiast być wizytówką Krakowa, przysparza samorządowi problemów. Miasto chce to zmienić i planuje zmiany w funkcjonowaniu obiektu, na którym swoje mecze rozgrywa Wisła Kraków. Stadion ma być wykorzystywany przez wszystkie dni w roku, a nie tylko w czasie rozgrywek sportowych. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie chce wynajmować przestrzenie stadionu do organizacji konferencji, szkoleń, imprez firmowych, festiwali, koncertów, targów, wystaw, pikników, przyjęć rodzinnych, a nawet studniówek oraz wesel. Dodatkowe przychód ma przynieść sprzedaż praw do nazwy stadionu.

- W kolejnych etapach planujemy rozszerzenie oferty o dodatkowe usługi, takie jak paczkomaty, nowoczesne parkingi oraz inne udogodnienia, które będą dostępne zarówno dla organizatorów wydarzeń, jak i mieszkańców Krakowa. Dodatkowo, we współpracy z Klubem TS Wisła Kraków SA, pracujemy nad przeprowadzeniem konkursu na wyłonienie sponsora tytularnego dla Stadionu. Dzięki elastycznej przestrzeni oraz dogodnej lokalizacji, stadion stanowi doskonałe miejsce do organizacji wydarzeń przez cały rok. Chcemy, aby obiekt stał się centrum aktywności mieszkańców i tętniącym życiem miejscem przez 365 dni w roku - informuje Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

