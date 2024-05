Międzynarodowy Dzień Kierowcy

Mistrzowie parkowania wyróżnieni przez straż miejską. "Prezentujemy dokonania naszych lokalnych zawodowców"

at 11:07 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego straż miejska w Krakowie "wyróżniła" mistrzów parkowania. Do Internetu trafiła galeria zdjęć dokumentujących najbardziej ekscentryczne "wyczyny" parkujących kierowców. Dla nich pas zieleni, przejście dla pieszych, czy koperta dla niepełnosprawnych to idealne miejsce do parkowania.