Mimo bardzo dobrych warunków atmosferycznych i widoczności, młody kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, który wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Do wypadku doszło na ulicy Kęckie Góry Północne w Kętach (powiat oświęcimski). Niestety w zdarzeniu ucierpiały wszystkie osoby, które znajdowały się w volkswagenie: 19-letni kierowca oraz pasażerowie w wieku 14, a także 15 lat. Wszyscy są mieszkańcami Kęt.

Kierowca był przytomny, karetka zabrała go do szpitala na Śląsku. 14-latek oraz 15-latka byli nieprzytomni w momencie przybycia służb. W ich przypadku do transportu został użyty śmigłowiec ratowniczy.

- W trakcie dalszego postępowania policjanci ustalą dokładne okoliczności tego wypadku drogowego. Policjanci apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów, rozsądek, a także uwagę za kierownicą - apelują małopolscy mundurowi.

