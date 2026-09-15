Młodzi koszykarze z Europy zmierzą się w Krakowie. Wyjątkowy turniej U-12

Ambitna wizja i międzynarodowa obsada

Twórcy wydarzenia mają jasny plan – zmagania te nie będą wyłącznie zwykłym wpisem w terminarzu rozgrywek młodzieżowych. Ich intencją jest zorganizowanie w przyszłości jednej z najbardziej prestiżowych rywalizacji w Europie dla koszykarzy z tej grupy wiekowej.

Na krakowskim parkiecie, poza miejscowym zespołem Oknoplast Inter-Bud Kraków, zaprezentują się zagraniczne ekipy: hiszpański CB L’Horta Godella, litewski NKA Kaunas i czeski Sokol Horní Počernice. Ponadto w rywalizacji wezmą udział polskie drużyny MMKS Junak Włocławek i UKS SP 27 Katowice.

– Chcemy zbudować w Krakowie turniej, który z czasem będzie jednym z najmocniejszych wydarzeń dla tej kategorii wiekowej w naszej części Europy. Dlatego zależy nam na zapraszaniu klubów reprezentujących różne szkoły koszykówki – hiszpańską, litewską, czeską i oczywiście polską. Dla dzieci w tym wieku możliwość zmierzenia się z takim rywalem jest bezcenna. Można trenować przez wiele miesięcy, ale dopiero mecz z mocnym przeciwnikiem pokazuje, nad czym trzeba pracować i gdzie naprawdę jesteśmy – mówi Marcin Kękuś, prezes Stowarzyszenia Krakowska Koszykówka Młodzieżowa i twórca projektu Oknoplast Inter-Bud Kraków.

Prestiżowi uczestnicy i szansa na rewanż

CB L’Horta Godella będzie z pewnością jedną z najbardziej intrygujących drużyn biorących udział w zmaganiach. Ta ekipa z regionu Walencji ma opinię cenionego ośrodka szkoleniowego i systematycznie bierze udział w poważnych zmaganiach w Hiszpanii.

Kolejną cenioną marką na etapie szkolenia juniorów jest NKA Kaunas. Biorąc pod uwagę fakt, że Litwa od dawna jest uważana za jedno z najlepszych państw do nauki koszykówki, mecze z ekipą z Kowna mogą okazać się niezwykle cenną lekcją dla obiecujących graczy.

Wyjątkowo ciekawie zapowiada się także kolejne stracie zespołu Oknoplastu z czeską drużyną Sokol Horní Počernice. Zespoły te grały niedawno przeciwko sobie na turnieju Tygr Cup, w którym krakowianie triumfowali wynikiem 70:46. Zawody w Krakowie będą więc dla Czechów znakomitą szansą, by zrewanżować się za tę przegraną.

Rozwój zawodników priorytetem

Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy zaznaczają, że wymagająca rywalizacja ma ogromne znaczenie dla postępów, jakie robią dorastający zawodnicy koszykówki.

– Nie chcemy chronić naszych zawodników przed trudnymi meczami. Wręcz przeciwnie. Im wcześniej nauczą się grać pod presją, przeciwko szybszym, silniejszym czy inaczej wyszkolonym rywalom, tym więcej na tym skorzystają. Naszym celem nie jest wyłącznie wygranie jednego turnieju. Chcemy wychowywać zawodników, którzy za kilka lat będą gotowi do poważnej koszykówki – dodaje Kękuś.

Więcej niż sport

W trakcie trzydniowych zmagań w Krakowie młodzi sportowcy nie skupią się wyłącznie na walce o triumf i Puchar Prezesa INTER-BUD. Zawody będą również świetną możliwością do nawiązania relacji z rówieśnikami z pozostałych państw i zapoznania się z rozmaitymi systemami treningowymi.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Międzynarodowy Turniej Młodzików U-12 odbędzie się w Krakowie w dniach 18-20 września 2026 roku.