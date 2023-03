Motorniczy MPK został bohaterem. Ruszył na pomoc ofierze pożaru

Pożar samochodu w Krakowie. Motorniczy MPK pomógł poparzonemu kierowcy

Wspaniałe zachowanie pana Sebastiana, motorniczego krakowskiego MPK. W niedzielę, 5 marca był on świadkiem nieszczęścia, które spotkało kierowcę samochodu osobowego. Przy wjeździe na stację benzynową pojazd pechowca stanął w płomieniach. Niestety w zdarzeniu ucierpiał szofer, który został poparzony. Motorniczy razem z pracownikami stacji udzielili pomocy rannemu, a następnie ruszyli do gaszenia pożaru. Dalszą opiekę nad poparzonym przejęła załoga pogotowia ratunkowego, natomiast strażacy dokończyli walkę z żywiołem.

- Sebastian wracając do domu po zakończonej pracy był świadkiem, jak przy wyjeździe ze stacji benzynowej pali się samochód. W zdarzeniu ucierpiał kierowca tego samochodu, który został poparzony. Nasz pracownik natychmiast ruszył na pomoc. Gdy upewnił się, że na miejsce zostały już wezwane służby ratunkowe, razem z pracownikami stacji najpierw zaopiekował się rannym kierowcą. Potem szybko pobiegł po gaśnice dostępne na stacji, aby ugasić samochód. Zadbał także o to, aby nikt nie przebywał w pobliżu palącego się pojazdu. Gdy przyjechali strażacy przekazał im najważniejsze informacje o zdarzeniu. A co sam mówi o swoim zachowaniu: "Jestem motorniczym i każdego dnia prowadzę tramwaje, w których podróżuje wiele osób. Muszę umieć w takich sytuacjach zachować rozsądek i zimną krew". My napiszemy krótko – jesteśmy dumni! - poinformowało w mediach społecznościowych krakowskie MPK. Przedsiębiorstwo zapowiedziało, że dzielny motorniczy zostanie nagrodzony.

