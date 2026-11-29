Karl-Marx-Hof w Wiedniu. Najdłuższy blok świata ma ponad kilometr

W wiedeńskiej dzielnicy Döbling stoi budynek Karl-Marx-Hof o długości około 1100 metrów. Co ciekawe, wzdłuż obiektu wyznaczono aż cztery przystanki tramwajowe.

Prace budowlane przy kompleksie trwały trzy lata, od 1927 do 1930 roku. Obiekt zaprojektował architekt Karl Ehn, nadając mu nie tylko ogromne rozmiary, ale też wyróżniającą się formę. Przez łuki, monumentalne wejścia oraz czerwone fragmenty elewacji budowla przypomina bardziej gmach reprezentacyjny niż standardowy blok.

Karl-Marx-Hof jak osobne miasto. Co znajduje się na terenie kompleksu?

Twórcy wiedeńskiego kompleksu chcieli zapewnić lokatorom znacznie więcej niż sam dach nad głową. Założenie projektantów zakładało stworzenie przestrzeni do wygodnego, codziennego funkcjonowania bez potrzeby stałego przemieszczania się po stolicy Austrii.

Na terenie obiektu ulokowano między innymi żłobki, przedszkola, pralnie, bibliotekę, restauracje, sale widowiskowe, a także gabinety lekarskie i poradnię stomatologiczną. Zadbano również o wewnętrzne dziedzińce oraz tereny zielone, które miały zapewniać mieszkańcom przestrzeń do wypoczynku. Zdjęcia tego miejsca zamieszczamy poniżej.

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Najdłuższy blok świata

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Ponad 1300 mieszkań w Karl-Marx-Hof. Warunki życia w wiedeńskim budynku

Wiedeńska inwestycja od samego początku wyróżniała się ogromną skalą i obejmowała ponad tysiąc lokali. Obecnie w budynku znajduje się ponad 1300 mieszkań, w których może żyć nawet około 5 tysięcy osób.

W latach 20. XX wieku, gdy wznoszono obiekt, podstawowe instalacje w domach nie były powszechnym standardem. Mieszkania w tym kompleksie otrzymały między innymi dostęp do bieżącej wody, elektryczności oraz toalet, co w tamtym okresie stanowiło duże udogodnienie zwłaszcza dla rodzin robotniczych.