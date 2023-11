To mieszkanie to hit! Nieco ponad godzina od centrum Krakowa w tej cenie? Jest jeden haczyk

Kraków wyprzedził Berlin, Paryż i Pragę. Najlepsze miasto do odwiedzenia zimą

Kraków zwyciężył w rankingu "Najlepszych miast do odwiedzenia zimą", przygotowanym przez serwis discovercars.com. To już trzeci z rzędu tryumf stolicy Małopolski w tym rankingu. Zestawienie obejmuje dziesięć miast europejskich, a kryteriami są ceny: lotu z Londynu, noclegów, wypożyczenia samochodu na tydzień, wstępu do głównej atrakcji miasta oraz liczba tanich restauracji. Kraków otrzymał 38 na 50 możliwych do zdobycia punków, o jedno oczko wyprzedzając czeską Pragę, a o dwa punkty dystansując Brukselę. Dalej w rankingu znalazł się Paryż i Budapeszt, Berlin uplasował się na siódmym miejscu.

Za największą atrakcję Krakowa został uznany Rynek Główny. Wstęp na centralny w mieście plac jest oczywiście bezpłatny, co również wpłynęło na dużą liczbę punktów zdobytych przez stolicę Małopolski. Przykładowo największą atrakcją Budapesztu uznano budynek parlamentu. Koszt zwiedzenia tego obiektu to ponad 22 funty.

