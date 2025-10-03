Widoki zapierające dech w piersiach! Tutaj warto pojechać jesienią. Nie tylko popularne szlaki

Konrad Marzec
2025-10-03 14:53

Jesień w Tatrach? To może być dobry pomysł! Wybraliśmy popularne, ale również nieco mniej oczywiste szlaki. Tu niskie temperatury przegrywają ze wspaniałymi widokami. Jeżeli macie jeszcze urlop w 2025 roku, to warto rozważyć wskazane lokalizacje. Zobaczcie szczegóły na se.pl.

  • Jesień w Tatrach kusi wspaniałymi widokami, przepięknymi kolorami i jedynym w swoim rodzaju klimatem. Gdzie pojechać? Sprawdziliśmy kilka ciekawych lokalizacji!
  • IMGW ostrzega! W górach pojawiły się już zimowe akcenty. Do wyprawy na takie tereny trzeba się odpowiednio przygotować. Jesteśmy przekonani, że warto!
  • Zobaczcie propozycje na jesień, przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Jesień w Tatrach, zima w Sudetach

Kalendarzowa jesień ma się znakomicie, zwłaszcza na nizinach. Tymczasem w górach mówimy już o zimie na całego. Na weekend IMGW zapowiada opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg - największe prawdopodobieństwo w wysokich partiach Sudetów. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ wszyscy ci, którzy udadzą się na górskie szlaki, powinni się odpowiednio przygotować. Minimalizowanie zagrożenia to nasz obowiązek.

Czerwone Wierchy, Kościelec i inne - nic dziwnego, że Polacy chętnie ruszają w Tatry. Jesienne barwy w takich miejscach są po prostu zachwycające. Nasza redakcja spróbuje pomóc przy planowaniu takich wycieczek. Proponujemy zestawienie zdjęciowe, które pobudza wyobraźnię.

Galeria: Tatry jesienią. Gdzie pojechać, aby zakochać się w barwnych widokach?

Tatry jesienią
8 zdjęć

Nie tylko góry. Złota polska jesień kusi w wielu regionach

Wśród naszych czytelników pojawią się również sceptycy, którzy niespecjalnie lubią górskie wycieczki. Oni również znajdą coś dla siebie. W Polsce jest wiele miejsc, które jesienią wyróżnią się kolorami, klimatem, a czasem również ciszą i spokojem. Poniżej prezentujemy wam kilka materiałów, które traktują o ciekawych lokalizacjach z różnych regionów naszego kraju!

Zobacz galerię:  Zima w Tatrach i Karkonoszach już na początku października! Ależ widoki na zdjęciach

Zima w Tatrach i Karkonoszach
9 zdjęć
