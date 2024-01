Najlepsze pomysły na ferie w Krakowie. Na jakie półkolonie można zapisać dziecko?

Ferie 2024 w Krakowie. Miasto przygotowało moc ciekawych półkolonii, warsztatów i wydarzeń

Co prawda małopolscy uczniowie na wypoczynek muszą poczekać najdłużej, ale za to będą mogli się nim cieszyć, jak większość uczniów w Polsce już wróci do szkolnych ławek. Ponieważ zimą nie każdy jest w stanie zagospodarować czas na wyjazd z dziećmi, rodzice szukają ciekawych ofert półkolonii w mieście. W tym roku, w Krakowie, ta oferta jest naprawdę bogata. Niemal każdy klub sportowy, dom kultury czy instytucja miejska organizuje coś dla najmłodszych mieszkańców miasta. Znaleźć można półkolonie płatne i bezpłatne, zajęcia całodzienne, parogodzinne, cykliczne, trwające przez cały okres ferii, a także w wybrane dni tygodnia. W naszej galerii znajdziecie najciekawsze - naszym zdaniem - propozycje, a szczegóły oraz więcej ofert można znaleźć na stronie krakowskiego magistratu.