Niedzica-Zamek to idealny kierunek na jesienny wyjazd

Wakacje 2023 były wyjątkowo ciepłe i słoneczne, co sprawiło, że turyści masowo zaczęli szturmować Tatry. Ludzi było tak dużo, że na górskich szlakach zaczęły tworzyć się ogromne korki. Chociaż Zakopane to wyjątkowa miejscowość, która ma wiele do zaoferowania, warto postawić na inne miejsce, gdzie nie będzie tak wielu osób. Jeśli planujecie jesienny wyjazd, do tego nie chcecie za bardzo obciążyć domowych finansów, mamy dla was kierunek idealny. Niedzica-Zamek położona jest w Pieninach i z Krakowa możecie do niej dotrzeć samochodem w zaledwie dwie godziny. Warto wybrać się tak nie tylko dla pięknych gór, ale również ciekawych atrakcji turystycznych.

Niedzica-Zamek. Jakie atrakcje turystyczne można znaleźć w tym malowniczym miejscu?

Największym atutem Niedzicy-Zamek jest Jezioro Czorsztyńskie. Jego linia brzegowa wynosi niemal 30 kilometrów i przylegają do niego piękne, piaszczyste plaże. W zbiorniku można swobodnie kąpać się, nurkować i łowić ryby. Nieopodal znajdują się dwa średniowieczne zamki, położone w Czorsztynie i w Niedzicy. Ponadto można tutaj znaleźć piętrowy spichlerz z murowaną piwnicą z XVIII w., będący jedynym takim obiektem w południowej Polsce. Wielkim atutem Niedzicy-Zamek jest spokój. Nie jest tak mocno oblegana przez turystów, jak Zakopane. Oznacza to nie tylko mniejsze kolejki do popularnych atrakcji turystycznych, ale i niższe ceny. Sprawdźcie już teraz w naszej galerii, ile trzeba wydać w poszczególnych miejscach w Niedzicy-Zamek.

Niedzica-Zamek to idealny pomysł na jesienny wypad. Znajdziesz tu jezioro i góry, a wydasz mniej niż w Zakopanem:

