Najwyższy wodospad w Polsce znajduje się w Tatrach. Robi wrażenie!

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-09-25 11:04

Siklawa to najwyższy wodospad w Polsce, położony w sercu Tatr Wysokich. Spadająca z hukiem woda tworzy kaskadę o wysokości około 70 metrów, co czyni to miejsce jedną z największych atrakcji Doliny Roztoki. Każdego roku tysiące turystów zatrzymują się tu, by podziwiać potęgę natury i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Siklawa to największy i najwyższy wodospad w Polsce, znajdujący się w Tatrach Wysokich, w Dolinie Roztoki. Jego woda spada z wysokości około 70 metrów, co czyni go prawdziwym królem polskich wodospadów i jedną z najpiękniejszych atrakcji Tatr. Siklawa leży na szlaku prowadzącym z Doliny Roztoki w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich. To częsty punkt wędrówek turystów zmierzających na Orlą Perć czy w stronę Morskiego Oka.

Najłatwiej dotrzeć tam z Palenicy Białczańskiej, skąd prowadzi popularna droga do Morskiego Oka. Po drodze należy odbić na zielony szlak w kierunku Doliny Pięciu Stawów. Wodospad można podziwiać z bezpiecznej odległości ze szlaku turystycznego.

  • Siklawa ma formę kaskadową – woda spada kilkoma stopniami po stromym progu skalnym.
  • Strumień tworzy potok Roztoka, który wypływa z Wielkiego Stawu Polskiego.
  • Przy dużym spływie wód, zwłaszcza po roztopach i intensywnych opadach, wodospad robi ogromne wrażenie i jest słyszany z daleka.

Siklawa od wieków przyciągała uwagę wędrowców – była wspominana już w dawnych opisach Tatr. To jedyny wodospad w Polsce o takiej skali i wysokości, dlatego często nazywa się go „wodospadem wodospadów”. Jesienią i zimą potrafi zamarzać, tworząc lodowe kaskady, które wyglądają jak gigantyczne sople.

Szlak prowadzący obok Siklawy jest kamienisty i stromy, dlatego wędrówka wymaga odpowiedniego obuwia. W czasie deszczu bywa bardzo śliski. Mimo to widok spadającej z hukiem wody rekompensuje trud podejścia.

