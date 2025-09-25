Najwyższy wodospad w Polsce znajduje się w Tatrach. Robi wrażenie!

Siklawa to największy i najwyższy wodospad w Polsce, znajdujący się w Tatrach Wysokich, w Dolinie Roztoki. Jego woda spada z wysokości około 70 metrów, co czyni go prawdziwym królem polskich wodospadów i jedną z najpiękniejszych atrakcji Tatr. Siklawa leży na szlaku prowadzącym z Doliny Roztoki w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich. To częsty punkt wędrówek turystów zmierzających na Orlą Perć czy w stronę Morskiego Oka.

Najłatwiej dotrzeć tam z Palenicy Białczańskiej, skąd prowadzi popularna droga do Morskiego Oka. Po drodze należy odbić na zielony szlak w kierunku Doliny Pięciu Stawów. Wodospad można podziwiać z bezpiecznej odległości ze szlaku turystycznego.

Siklawa ma formę kaskadową – woda spada kilkoma stopniami po stromym progu skalnym.

Strumień tworzy potok Roztoka, który wypływa z Wielkiego Stawu Polskiego.

Przy dużym spływie wód, zwłaszcza po roztopach i intensywnych opadach, wodospad robi ogromne wrażenie i jest słyszany z daleka.

Siklawa od wieków przyciągała uwagę wędrowców – była wspominana już w dawnych opisach Tatr. To jedyny wodospad w Polsce o takiej skali i wysokości, dlatego często nazywa się go „wodospadem wodospadów”. Jesienią i zimą potrafi zamarzać, tworząc lodowe kaskady, które wyglądają jak gigantyczne sople.

Szlak prowadzący obok Siklawy jest kamienisty i stromy, dlatego wędrówka wymaga odpowiedniego obuwia. W czasie deszczu bywa bardzo śliski. Mimo to widok spadającej z hukiem wody rekompensuje trud podejścia.