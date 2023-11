i Autor: Pixabay Tramwaje nie dojadą na Cichy Kącik. Rozpoczyna się remont

Nastolatka potrącona przez tramwaj! Duże utrudnienia dla pasażerów

W czwartek, 23 listopada w Krakowie nastolatka została potrącona przez tramwaj! Poszkodowana trafiła do szpitala. Z informacji MPK wynika, że nastolatka była przytomna. Występują utrudnienia dla pasażerów. Tramwaje nie kursują do Cichego Kącika. Pojazdy linii nr 1 są kierowane do Dworca Towarowego, a linii nr 20 do Bronowic.