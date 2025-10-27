Naukowe emocje i filmowa magia. Zakończył się pierwszy Science & Technology Film Festival w Krakowie

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-27 16:40

1200 filmów z 120 krajów, 58 finalistów i sześć kategorii konkursowych – tak wyglądała pierwsza edycja festiwalu łączącego świat kina, nauki i technologii. Gala finałowa w Krakowie stała się świętem wyobraźni i dowodem, że nauka potrafi być inspiracją dla największych emocji.

Super Express Google News

Gala zamknięcia Science & Technology Film Festival w Krakowie

To była niezapomniana, wyjątkowa noc. W ostatnią sobotę, 25 października, odbyła się gala zamknięcia pierwszego festiwalu Science & Technology Film Festival w Krakowie. Do tegorocznej edycji napłynęły zgłoszenia 1200 filmów z 120 państw. Spośród nich komisja wyłoniła 58 produkcji, które walczyły w konkursie głównym w 6 różnych kategoriach. Jury, w skład którego wchodzili: Kasia Adamik (reżyserka i producentka, członkini Europejskiej Akademii Filmowej), Jacek Beler (aktor i muzyk, laureat nagrody FPFF w Gdyni), Magdalena Wieczorek (aktorka młodego pokolenia), Robert Sowa (reżyser animacji, profesor ASP w Krakowie), Grzegorz Zasępa (reżyser i dziennikarz), Marek Zawierucha (scenograf, członek Europejskiej Akademii Filmowej) oraz Piotr Biedroń – reżyser, scenarzysta i dyrektor festiwalu. Jury miało bardzo trudny wybór, na festiwal zakwalifikowały się prawdziwe dzieła sztuki filmowej, które na różne sposoby wplatały naukę i technologię w swoją opowieść.

Przygotowane dla zwycięzców festiwalu to z jednej strony minimalistyczne i surowe prostopadłościany, jednak w środku kryją tysiące wycinków wiązki złożonej z tysięcy punktów świetlnych. Są to nie tylko nagrody, ale także obiekty optyczne przez które można obserwować rzeczywistość. Jest to kwintesencja festiwalu, łączącego ze sobą kino, naukę i technologię.

Najlepszy film animowany: „Lunatic”

Oryginalne statuetki przyznano twórcom filmów w sześciu kategoriach. Za najlepszy film animowany nagrodę otrzymał Robin Nooorda za film „Lunatic”. Jest to improwizowana animacja oparta na wierszu oraz rysunku samego reżysera. Opowiada o samotnym astronaucie, który podczas misji na Księżycu stopniowo traci kontakt z rzeczywistością. Porusza nie tylko problem izolacji, samotności, granicy między rozsądkiem a szaleństwem oraz problemy ekologiczne, ale także serca widzów.

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: „Dalej tylko Rosja”

Artur Molęda, dziennikarz TVN 24, został uhonorowany nagrodą za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny „Dalej tylko Rosja”. Artur Molęda w swoim filmie pokazuje pracę polskich marynarzy wojennych obserwujących rosyjskie okręty rozpoznawcze na Bałtyku. Był to pierwszy w historii kina dokument, w którym kamera została wpuszczona na pokład jednostki prowadzącej jedną z najbardziej dyskretnych misji wojskowych. Jury doceniło odwagę, rzetelność dziennikarską i wrażliwość autora, który połączył techniczne detale z ludzkim wymiarem służby.

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny: „Ferenc Krausz: Capturing the Electrons”

Statuetkę za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny jury przyznało historii opowiadającej o wielkim człowieku, nobliście w dziedzinie fizyki. Film Gábora Istvána Kissa „Ferenc Krausz: Capturing the Electrons” pokazuje nam, że za wielkimi odkryciami stoją nie tylko laboratoria i aparatura, ale też ciekawość, marzenia i upór. Jest to opowieść o wybitnym fizyku, który nie stracił niczego, wchodząc na sam szczyt nauki.

Zwycięzca wśród polskich filmów: „Intersection”

Wśród polskich filmów zwyciężył „Intersection” w reżyserii Adama Nowaka – emocjonalny pejzaż o cierpieniu i samotności, których nie da się opisać, oraz technologii próbującej nadać im formę i sens. Jury doceniło dojrzałość artystyczną, wyrazistą wizję i emocjonalną siłę filmu, osiągnięte pomimo skromnych środków produkcyjnych.

Najlepszy krótkometrażowy film fabularny: „Starr”

W kategorii krótkometrażowego filmu fabularnego zwyciężył „Starr” w reżyserii Riccardo Grippo – gorzka i inteligentna satyra mówiąca o uzależnieniu od wirtualnego uznania i o samotności. Film odważny, błyskotliwy i dotykający problemów współczesności.

Grand Prix festiwalu i najlepszy pełnometrażowy film fabularny: „LARP. Miłość, trolle i inne questy”

Dwukrotnie nagrodzony został film Konrada Kądzieli „LARP. Miłość, trolle i inne questy”. Reżyser otrzymał statuetkę za najlepszy pełnometrażowy film fabularny oraz nagrodę Grand Prix festiwalu. Jury doceniło film za autentyzm, wyczucie i szacunek dla młodego widza, a także odważną, nowoczesną formę narracji, która potrafi poruszyć i rozbawić, nie tracąc głębi. Film wyróżnia się ciepłym humorem, nostalgiczną estetyką i świetnymi kreacjami aktorskimi, zwłaszcza Filipa Zaręby i Martyny Byczkowskiej.

Nagrody Specjalne Dyrektora Festiwalu i Interstellar Sound Award

Nagrodę Specjalną Dyrektora Festiwalu otrzymał film – „Miś dla Michaela”. Jest to wrażliwa opowieść o dwóch żołnierzach – o amerykańskim sierżancie Michaelu Ollisie i polskim poruczniku Karolu Cierpicy, których połączyła braterska miłość, silniejsza nawet od samej śmierci. Ich historia uczy pokory i wdzięczności wobec losu. W tej opowieści to miłość i pamięć są na pierwszym miejscu, a nie wojna, heroizm czy odwaga.

Drugą nagrodą specjalną wieczoru była Interstellar Sound Award, która trafiła do zespołu Blue Cafe za niezwykłą wrażliwość muzyczną, która inspiruje, porusza i pobudza wyobraźnię słuchacza.

Gala rozdania nagród poprowadziła aktorka Olga Bołądź z... robotem Stevie'm – para łącząca świat kina ze światem nowych technologii, czyli dwie dziedziny, które twórcy festiwalu pragnęli połączyć.

Science & Technology Film Festival trwał od 22 do 24 października. Główną siedzibą festiwalu był Krakowski Park Technologiczny, w którym nie tylko odbywały się pokazy filmów i spotkania z twórcami, ale także panele dyskusyjne z ekspertami różnych dziedzin z całej Polski. Za przygotowaniem festiwalu stało całe grono osób z pasją do świata kina i nauki.

Piotr Biedroń podsumował tegoroczną edycję Science & Technology Film Festival w ten sposób: – Kino inspirowane nauką i technologią to nie tylko wizje przyszłości, ale sposób, w jaki próbujemy zrozumieć świat i samych siebie. Chcemy, aby nasz festiwal był przestrzenią, w której spotykają się emocje, fakty i wyobraźnia. Pierwsza edycja pokazała, że rozmowa o relacjach człowieka z nauką i technologią może być pasjonująca i zaskakująco osobista. Wierzę, że w przyszłym roku spotkamy się tu w jeszcze większym gronie.

Festiwal nie odbyłaby się bez partnerów, wśród których szczególną rolę odegrało województwo małopolskie i marszałek Łukasz Smółka – bez nich ta impreza by się nie odbyła – mówi dyrektor Festiwalu Piotr Biedroń, i jak podsumowuje, „widać ze Małopolska Inwestycyjna doskonale rozumie, że przyszłość jaka jest przed nami, wyzwania jakie stają i technologie są bardzo ważne. Bez tego nie będziemy mogli rywalizować z najlepszymi na świecie”.

Science & Technology Film Festival
100 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FESTIWAL