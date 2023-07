Nie żyje 33-letni druh Kamil. "Odszedł od nas tak nagle na wieczną wartę"

Nowy milioner we wsi? Ciężko będzie to ukryć! Potężna wygrana w Eurojackpot

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kojszówce pogrążyła się w żałobie. W wieku zaledwie 33 lat na wieczną wartę odszedł jej członek, Kamil. Informacja o śmierci druha dotarła do jednostki we wtorek, 4 lipca.

- Od 2011 r. czynny członek biorący udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, a w latach 2016 - 2021 r. członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kojszowce jako skarbnik. Przez wszystkie lata służby chętny do pomocy drugiemu człowiekowi. Druhu Kamilu, niech św. Florian przyjmie Cię do siebie, do zobaczenia - czytamy we wpisie jednostki w mediach społecznościowych.

Został odznaczony brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaką Wzorowy Strażak.

Ostatnie pożegnanie 33-letniego druha Kamila

Na profilu społecznościowym Sołectwo Kojszówka udostępniony został nekrolog 33-latka. Rodzina Kamila przekazała w nim, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek (7 lipca) o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Juszczynie.

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie