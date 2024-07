i Autor: policja.pl Zdj. ilustracyjne.

Tragedia w Krakowie

Nie żyje mężczyzna, który wypadł z 6. piętra. Straszny wypadek na Ruczaju

Na krakowskim Ruczaju we wtorek, 23 lipca doszło do wypadku śmiertelnego. Ofiarą jest mężczyzna, który spadł z wysokości 6. piętra. Rzecznik krakowskiej policji podkom. Piotr Szpiech przekazał "Super Expressowi", że na miejscu wciąż pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza. Wstępnie wykluczono, by tragedia wynikała z działania innych osób.