Mł. asp. Mateusz Fidelus, policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, zginął dzisiaj w wypadku samochodowym w Jaroszowicach.

Pełnił służbę w Rewirze Dzielnicowych i był ceniony za swoją życzliwość, pomocność oraz otwartość na potrzeby innych.

Jego nagła śmierć pozostawiła w głębokim smutku rodzinę, przyjaciół i współpracowników, wywołując pustkę w wadowickiej komendzie.

Tragiczny wypadek w Jaroszowicach. Nie żyje policjant z Wadowic

W czwartek, 28 maja w Jaroszowicach (powiat wadowicki) doszło do wypadku, w którym zginął policjant. Z oficjalnych informacji wynika, że ofiarą tragedii jest mł. asp. Mateusz Fidelus z komendy powiatowej w Wadowicach. Prowadzony przez niego samochód osobowy zderzył się z cysterną.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, w imieniu kierownictwa, wszystkich policjantów oraz pracowników, złożyła najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłego funkcjonariusza.

Kim był zmarły policjant?

Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu policji, mł. asp. Mateusz Fidelus pełnił służbę w Rewirze Dzielnicowych wadowickiej komendy, gdzie każdego dnia udowadniał swoje zaangażowanie i profesjonalizm. Jego postawa była wzorem dla wielu – zawsze otwarty na potrzeby innych, nigdy nie odmawiał pomocy, co czyniło go nieocenionym wsparciem dla lokalnej społeczności.

- Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie, zawsze pomocnym i gotowym poświęcić każdemu swój czas. Jego nagłe odejście to cios nie tylko dla jego najbliższych, ale i dla całej formacji, która straciła jednego ze swoich najjaśniejszych punktów – czytamy w oświadczeniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje