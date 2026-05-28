Nie żyje policjant z Małopolski. Zderzył się z cysterną. "Uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-05-28 17:13

W Jaroszowicach, w powiecie wadowickim, doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym życie stracił mł. asp. Mateusz Fidelus, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. - Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie, zawsze pomocnym i gotowym poświecić każdemu swój czas - wspominają zmarłego funkcjonariusze koledzy ze służby.

Radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Mł. asp. Mateusz Fidelus, policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, zginął dzisiaj w wypadku samochodowym w Jaroszowicach.
  • Pełnił służbę w Rewirze Dzielnicowych i był ceniony za swoją życzliwość, pomocność oraz otwartość na potrzeby innych.
  • Jego nagła śmierć pozostawiła w głębokim smutku rodzinę, przyjaciół i współpracowników, wywołując pustkę w wadowickiej komendzie.

Tragiczny wypadek w Jaroszowicach. Nie żyje policjant z Wadowic

W czwartek, 28 maja w Jaroszowicach (powiat wadowicki) doszło do wypadku, w którym zginął policjant. Z oficjalnych informacji wynika, że ofiarą tragedii jest mł. asp. Mateusz Fidelus z komendy powiatowej w Wadowicach. Prowadzony przez niego samochód osobowy zderzył się z cysterną.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, w imieniu kierownictwa, wszystkich policjantów oraz pracowników, złożyła najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłego funkcjonariusza.

Polecany artykuł:

Krwawa szarpanina o dziewczynę! W ruch poszedł "tulipan"

Kim był zmarły policjant?

Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu policji, mł. asp. Mateusz Fidelus pełnił służbę w Rewirze Dzielnicowych wadowickiej komendy, gdzie każdego dnia udowadniał swoje zaangażowanie i profesjonalizm. Jego postawa była wzorem dla wielu – zawsze otwarty na potrzeby innych, nigdy nie odmawiał pomocy, co czyniło go nieocenionym wsparciem dla lokalnej społeczności.

- Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie, zawsze pomocnym i gotowym poświęcić każdemu swój czas. Jego nagłe odejście to cios nie tylko dla jego najbliższych, ale i dla całej formacji, która straciła jednego ze swoich najjaśniejszych punktów – czytamy w oświadczeniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Wypowiedź sędziego Tomasza Szymańskiego, wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁOPOLSKA POLICJA
WYPADEK ŚMIERTELNY
NIE ŻYJE POLICJANT