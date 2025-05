Matura ustna z angielskiego 2025 - przydatne zwroty. Co powtórzyć?

Jak informuje TPN, śnieg pojawił się już na niżej położonych szlakach. Na Kasprowym Wierchu leży 19 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do -2 st. C. Szczególnie niebezpieczne są miejsca oblodzone, na których łatwo o poślizgnięcie i groźny upadek. Widoczność w partiach szczytowych jest ograniczona przez niski pułap chmur, co zwiększa ryzyko pobłądzeń.

„Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są obecnie trudne”

– ostrzega Tatrzański Park Narodowy.

Silny wiatr w Tatrach. Łamią się gałęzie i drzewa

Oprócz śniegu i lodu, w Tatrach wieje silny wiatr, który może powodować łamanie gałęzi i drzew. Służby TPN odradzają działalności taternickiej w rejonie wschodniej ściany Wielkiego Szczytu Mięguszowieckiego z powodu obrywu skalnego.

Planując wyprawy w wyższe partie gór, konieczne jest doświadczenie w zimowej turystyce górskiej i posiadanie odpowiedniego wyposażenia takiego jak raki, czekan i kask.

Apel TPN do turystów. Przygotuj się na trudne warunki

Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o rozwagę i odpowiednie przygotowanie do wyjścia w góry. Należy pamiętać o ciepłej odzieży, odpowiednim obuwiu i sprzęcie. Warto również śledzić prognozę pogody i komunikaty TPN.

