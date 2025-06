Nie uwierzysz, co kradł 28-latek. Interesowało go tylko jedno

Są w Polsce miasta, które na pierwszy rzut oka wydają się całkiem przyzwoite – mają ładne rynki, zabytki, jakąś uczelnię, przyrodę wokół i swoją historię. Niby niczego im nie brakuje. A jednak, kiedy weźmie je na warsztat sztuczna inteligencja, okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje.

Niedawno pisaliśmy o takim przypadku w Wielkopolsce – AI wskazała tam jedno z większych miast regionu jako najgorsze do życia. Choć wielu mieszkańców się z tym nie zgadza, dane nie kłamią – analizowano m.in. zarobki, infrastrukturę, poziom migracji czy dostępność usług publicznych. O szczegółach pisaliśmy tutaj: Smutny werdykt dla Wielkopolski. AI nie zostawiła złudzeń – to najgorsze miasto do życia. Tym razem sztuczna inteligencja wzięła pod lupę Małopolskę. I znów wyrok jest zaskakujący. Miasto z wielką historią, piękną architekturą i świetnym położeniem znalazło się na końcu rankingu jakości życia. Co poszło nie tak?

Nowy Sącz: miasto z problemem tożsamości?

Nowy Sącz to jedno z najstarszych miast w regionie – prawa miejskie uzyskał w 1292 roku. Leży u zbiegu Popradu i Kamienicy, otoczony górami, z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym. Ale AI nie ocenia krajobrazów – bierze pod uwagę dane.

W analizie jakości życia, która uwzględniała m.in. dostęp do służby zdrowia, edukacji, rynku pracy, średnie zarobki, migracje młodych oraz dynamikę demograficzną, Nowy Sącz nie wypadł najlepiej. Co ciekawe, to nie poziom przestępczości ani zanieczyszczenie powietrza zadecydowały o niskiej ocenie, lecz połączenie zjawisk społecznych, które wskazują na stagnację.

Nowy Sącz najgorszym miejscem do życia w Małopolsce? [ZDJĘCIA]

Znikający młodzi i efekt "sądeckiej ściany"

Miasto nie jest małe (ok. 80 tysięcy mieszkańców), ale demografia nie kłamie – od kilku lat ubywa mieszkańców w wieku produkcyjnym, bowiem młodzi wybierają Kraków, Warszawę lub emigrację. Choć Sądecka Kolej Aglomeracyjna skraca czas dojazdu do stolicy regionu, to i tak wiele osób nie wraca. Lokalni przedsiębiorcy narzekają na trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry.

Z drugiej strony, mieszkańcy wskazują na niskie pensje w stosunku do rosnących cen nieruchomości i kosztów życia. Innym problemem jest lokalizacja, a dokładnie efekt "sądeckiej ściany". Brak drogi ekspresowej do Krakowa, niedokończone obwodnice i ograniczona liczba połączeń kolejowych utrudniają rozwój gospodarczy.

Nie tylko problemy – co urzeka w Nowym Sączu?

Mimo niekorzystnego rankingu Nowy Sącz to miasto z ogromnym potencjałem. Ma prężnie działające szkoły średnie, bogatą scenę kulturalną, żywą tradycję Lachów Sądeckich i przepiękne tereny rekreacyjne nad Jeziorem Rożnowskim. Czy więc miejscowość ma szansę na lepszy wynik w przyszłości? Wszystko zależy od tego, czy uda się zatrzymać młodych, poprawić dostępność mieszkań i realnie podnieść jakość usług publicznych. Miasto ma potencjał, by być centrum południowej Małopolski, ale bez wątpienia musi pokonać barierę stagnacji i wyjść poza wygodny, lecz niebezpieczny dla przyszłości status quo.

