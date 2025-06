Rozbiórka samowoli budowlanej w Krakowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki planuje rozbiórkę jednej z najbardziej kontrowersyjnych samowoli budowlanych w mieście, zlokalizowanej przy ul. Centralnej. To początek szerzej zakrojonego procesu porządkowania przestrzeni miejskiej w rejonie, który przez lata stał się symbolem tzw. patodeweloperki.

– Choć sprawa samowoli budowlanych przy ul. Centralnej jest skomplikowana prawnie i ciągnie się od wielu lat, jesteśmy zdeterminowani, by doprowadzić do rozbiórki pierwszego z tych obiektów i rozpocząć proces przywracania ładu przestrzennego – podkreśla prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. Dodaje, że miasto aktywnie współpracuje z PINB-em, a potwierdzeniem tej współpracy są m.in. opracowane „Standardy odpowiedzialnego budownictwa”, które jednoznacznie wskazują brak zgody władz miasta na samowolę budowlaną i obchodzenie prawa przez deweloperów.

Na celowniku organów nadzoru znalazły się budynki przy ul. Centralnej 57, 57a, 73a i 73b. Postępowania wobec tych obiektów trwają od blisko dekady, ponieważ inwestor konsekwentnie wykorzystuje wszelkie dostępne środki prawne, by uniknąć niekorzystnych dla siebie decyzji. Mimo to, część rozstrzygnięć uzyskała już status prawomocnych, co pozwala przejść do egzekucji administracyjnej.

Najbardziej zaawansowane działania dotyczą budynku przy ul. Centralnej 73b, gdzie PINB nakazał rozbiórkę pięciu nadbudowanych kondygnacji, które powstały bez wymaganego pozwolenia. Inwestor próbował zablokować wykonanie decyzji, składając skargi i wnioski o wznowienie postępowań. Jednak zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny oddaliły te skargi, utrzymując decyzję o rozbiórce w mocy. PINB nałożył już na inwestora grzywnę w celu przymuszenia, która została ściągnięta, co umożliwia podjęcie kolejnych kroków – czyli wykonanie rozbiórki na koszt inwestora. Miasto zabezpieczy środki finansowe na ten cel.

Podobna sytuacja dotyczy budynku przy ul. Centralnej 57a. Tutaj Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce trzykondygnacyjnego obiektu, wzniesionego nielegalnie przed garażami od strony ulicy. Również w tym przypadku sądy administracyjne – zarówno wojewódzki, jak i Naczelny – oddaliły skargi inwestora, uznając decyzję o rozbiórce za ostateczną i prawomocną. PINB prowadzi egzekucję administracyjną, odpierając kolejne zarzuty inwestora. Ostatnie postanowienia organów nadzoru potwierdzają zasadność działań PINB. Choć inwestor wciąż ma możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, to nie wstrzymuje to postępowań zmierzających do fizycznej rozbiórki nielegalnych budowli.

Dodatkowo Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie w sprawie ewentualnej nieważności decyzji egzekwowanej przez WINB. Mimo to PINB i miasto podkreślają, że są zdeterminowane do działania.

– Musimy postawić tamę samowolnemu i nieodpowiedzialnemu budowaniu, które degraduje przestrzeń miejską i pogarsza jakość życia mieszkańców. Ulica Centralna nie może być dłużej przykładem tego, jak można obchodzić prawo – mówi prezydent Miszalski.