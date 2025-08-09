Niepokojąca prognoza dla Krakowa. Liczba mieszkańców ma spadać. GUS wskazał kluczową datę

Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 r. stolica Małopolski ma liczyć ponad 811 tys. mieszkańców. Co więcej, szacunki statystyków wskazują na dynamiczny rozwój Krakowa w latach 2025-2030. Niestety są też gorsze wiadomości. GUS wskazał rok, w którym Kraków osiągnie apogeum rozwoju demograficznego. Po tej dacie ma być już tylko gorzej.

  • GUS prognozuje wzrost liczby mieszkańców Krakowa do 811 429 na koniec 2025 roku.
  • Najszybszy przyrost populacji Krakowa ma nastąpić w latach 2025-2030.
  • Prognozy GUS nie przewidują przekroczenia bariery miliona mieszkańców Krakowa w najbliższych dekadach.

Rośnie liczba mieszkańców Krakowa. Przekroczy milion?

Główny Urząd Statystyczny w Krakowie przedstawił obszerne opracowanie na temat sytuacji demograficznej w województwie małopolskim. Na koniec 2025 r. liczba mieszkańców Małopolski ma być o prawie 6 tysięcy niższa niż na koniec zeszłego roku, niemniej w dalszym ciągu utrzyma się na poziomie ponad 3,42 mln osób. Problem z demografią wynika przede wszystkim z liczby urodzeń, która jest niższa niż liczba zgonów. Tylko nieliczne powiaty potrafią załatać tę dziurę dodatnim saldem migracji. Polega ono oczywiście na tym, że do danego powiatu sprowadza się więcej ludzi, niż stamtąd wyjeżdża. W taki sposób radzi sobie między innymi Kraków, który wciąż rośnie w siłę pod względem liczebności populacji.

Prognoza GUS wskazuje, że na koniec tego roku w Krakowie będzie mieszkać 811 429 mieszkańców. To jednak dopiero początek, ponieważ najszybszy przyrost liczby krakowian ma nastąpić w latach 2025-30. Na koniec tego okresu Kraków ma być domem dla 831 474 osób. Z kolei apogeum krakowskiego boomu demograficznego ma według GUS-u nastąpić w 2050 r. Wówczas stolicę Małopolski ma zamieszkiwać 835 525 osób. To oznacza, że demografowie nie zakładają przekroczenia w Krakowie bariery miliona mieszkańców. Do tej wartości będzie sporo brakować.

Niepokojąca prognoza. Po tej dacie Kraków ma tracić mieszkańców

Z punktu widzenia prognoz demograficznych dla Krakowa rok 2050 ma być kluczową datą. Według GUS później będzie następował spadek populacji. W 2055 r. Kraków ma zamieszkiwać 833 356 osób, a pięć lat później - 827 592 osoby. Późniejsze lata nie są już objęte prognozą. Warto przypomnieć, że według danych GUS, Kraków po raz pierwszy przekroczył barierę 800 tysięcy mieszkańców w 2020 r.

