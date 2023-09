i Autor: Tatrzański Park Narodowy Na Przełęczy Kondrackiej został znaleziony pies, który uciekł z domu i postanowił pospacerować po górach.

Tatry

Nietypowy turysta uciekł z domu, żeby zdobyć Przełęcz Kondracką. Schodził w towarzystwie leśniczego

Nietypowa ewakuacja została przeprowadzona na Przełęczy Kondrackiej. Tym razem pomocy potrzebował nie człowiek, ale pies, który uciekł z domu i postanowił dołączyć do innych turystów spacerujących po tatrzańskich szlakach. Na miejsce wezwano leśniczego. To on pomógł zwierzakowi w zejściu z przełęczy. Historia miała pozytywne zakończenie. Pies trafił do swojego właściciela.