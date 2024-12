Niezwykły autobus wyjechał na ulice Krakowa. Miasto pomoże osobom w kryzysie

Streetbus dla potrzebujących. Na czym polega akcja?

W tym roku po raz kolejny na ulicach Krakowa zobaczymy specjalny autobus - streetbus. To pojazd, do którego bezpłatnie będą mogły wsiąść wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, zwłaszcza te w kryzysie bezdomności, aby choć na chwilę uciec przed zimnem i otrzymać doraźną pomoc w postaci posiłku czy ciepłego napoju. Opiekunowie streetbusa będą w trakcie postojów wydawali nie tylko kanapki, herbatę i kawę, ale także odzież, termosy i koce. Ponadto poinformują o miejscach i formach dostępnej pomocy na terenie Krakowa. Według statystyk magistratu w poprzednim sezonie zimowym ze wsparcia streetbusa korzystało średnio 46 osób w ciągu jednego dnia.

Autobus dla osób w kryzysie bezdomności. Na których przystankach zaplanowano postoje?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na oficjalnej stronie miasta, pojazd kursuje wieczorem przez siedem dni w tygodniu aż do końca marca. Przejazd odbywa się w godzinach od 19.00 do 22.00, a na trasie znajdują się trzy przystanki, na których postój trwa około 30 minut. Są to kolejno:

postój K+R BUS na al. 3 Maja, przy Muzeum Narodowym (na początkowym fragmencie Alei Trzech Wieszczów) – postój od około godz.19.30 do 20.00

przystanek MPK „Tauron Arena Kraków 03” al. Pokoju, – postój od około godz. 20.25 do 20.50

dworzec autobusowy „Podgórze SKA” – postój od około godz. 21.20 do 21.40.

Ponadto osoby w kryzysie bezdomności korzystające z ogrzewalni przy ul. Księcia Józefa 52, będą dojechać do niej z postoju „K+R BUS” przy ul. Monte Cassino koło przystanku „Rondo Grunwaldzkie 05”. Autobus kursuje do 30 kwietnia 2025 r. w godzinach od 17.00 do 18.00. Z kolei poranny przejazd z ogrzewalni do postoju „K+R BUS” na al. 3 Maja, przy Muzeum Narodowym będzie realizowany od 2 października aż do 1 maja 2025 r. w godzinach od 7.00 do 8.00.