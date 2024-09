Niż genueński. Nowe prognozy IMGW dla Krakowa i Tarnowa

Mieszkańcy północnej części Małopolski, w tym Krakowa i Tarnowa, mogą odetchnąć z ulgą. Zgodnie z nowymi prognozami, dla nich niż genueński ma być mniej dotkliwy i wiąże się z mniejszym zagrożeniem powodziowym. Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał, że IMGW obniżyło z czerwonych na pomarańczowe alerty związane z ulewnymi opadami deszczu. Korzystniejsza prognoza dotyczy między innymi Krakowa i Tarnowa.

Niestety o wiele gorszy scenariusz przewidywany jest na południu Małopolski. Tam obecnie prognozowane są większe opady deszczu, niż dotychczas zakładano. Jako dzień największych ulew niezmiennie wskazywana jest sobota, 14 września. Poniżej dalsza część artykułu.

Aktualne ostrzeżenia pogodowe w Małopolsce

Na tę chwilę obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne:

2. stopnia o intensywnych opadach deszczu:

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów dla okresuod godz. od godz. 7.00 13.09. do godz. 7.00 14.09. wyniesie od 25 mm do 40 mm,od godz. 7.00 14.09. do godz. 7.00 15.09. wyniesie od 40 mm do 60 mm, lokalnie do 80 mm,od godz. 7.00 15.09. do godz. 7.00 16.09. suma opadów wyniesie od 30 mm do 40 mm.W nocy 13/14.09. i w dzień 14.09. niewielka możliwość wystąpienia burz.Ważność: 2024-09-13 10:34 do 2024-09-16 7:00.Suma (max) za cały okres: 160 mm.Dotyczy 10 powiatów.

3. stopnia o intensywnych opadach deszczu:

Występują i nadal prognozowane są opady deszczu o natężeniu silnym i bardzo silnym, miejscami nawalnym. Prognozowana suma opadów dla okresu:od godz. 7.00 13.09. do godz. 7.00 14.09. wyniesie od 50 mm do 70 mm, miejscami do 90 mm,od godz. 7.00 14.09. do godz. 7.00 15.09. wyniesie od 90 mm do 120 mm, lokalnie od 150 mm do 190 mm,od godz. 7.00 15.09. do godz. 7.00 16.09. suma opadów wyniesie od 20 mm do 40 mm, miejscami do 60 mm.Ważność: 2024-09-13 11:51 - 2024-09-16 07:00Suma (max) za cały okres: 340 mm. Dotyczy 6 powiatów: myślenickiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, tatrzańskiego, suskiego i wadowickiego.

