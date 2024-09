Małopolskie uzdrowisko przyciąga nowych odwiedzających

Uzdrowiska w Polsce to miejsca cenione w szczególności przez seniorów, lecz nie tylko, bowiem coraz więcej młodszych osób także wybywa w takowe lokalizacje, by odpocząć z dala od zgiełku miasta. Do najpopularniejszych miejscowości tego typu należy m.in. Ciechocinek, który niekiedy swoją sławą przyćmiewa wyjątkowość innych miejsc. Właśnie dlatego dziś skupimy się na mało znanej lokalizacji, która co roku regeneruje odwiedzających kuracjuszy.

Piwniczna-Zdrój to niewielkich rozmiarów miasteczko w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim, które położone jest nad brzegiem Popradu tuż przy granicy ze Słowacją. Największym atutem miejscowości bez wątpienia jest mikroklimat, na który wpływ ma położenie w otoczeniu gór Beskidu Sądeckiego. Taka lokalizacja sprzyja więc również spacerom, które obfitują w malownicze krajobrazy, a wszechobecna zieleń i natura sprzyjają relaksowi.

Drugim równie ważnym bogactwem oraz atutem regionu są wody magnezowo-wapniowo-wodorowęglanowe, a także borowina. Głównie wspomniane wody sprawiły, że na turnusy często przybywają kuracjusze zmagający się ze schorzeniami przewodu trawiennego czy górnych dróg oddechowych. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Uzdrowisko Piwniczna-Zdrój. Co miejscowość oferuje kuracjuszom?

Choć Piwniczna-Zdrój to przede wszystkim miasteczko uzdrowiskowe stawiające na leczenie i regenerację zdrowia, nie brakuje tu także atrakcji. Okoliczne szlaki górskie są chętnie wybierane na wędrówki, a z kolei rzeka Poprad daje możliwość wzięcia udziały w spływach kajakowych. Osoby aktywne znajdą więc coś dla siebie. Ci jednak, którzy preferują spokojniejsze aktywności, mogą pozwiedzać okolicę spacerem. Co zobaczyć w miejscowości? Oto lista kilku wartych odwiedzenia punktów:

Park Węgielnik - Skałki

Park Zdrojowy i Pijalnia Artystyczna

Rynek w centrum miasta

Muzeum Regionalne Towarzystwa Miłośników Piwnicznej.

