Noc Muzeów w Krakowie to nie tylko jednorazowe wydarzenie, ale również impuls do rozwoju całego cyklu krakowskich nocy kulturalnych. Jak podkreśla Jadwiga Gutowska-Żyra, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, to właśnie Noc Muzeów dała początek tradycji, która obejmuje teraz także Noc Kin Studyjnych, Noc Tańca, Noc Teatrów, Noc Jazzu, Noc Cracovia Sacra i Noc Poezji.

- Noc Muzeów jest jedną z najważniejszych krakowskich nocy między innymi dlatego, że to ona rozpoczęła cykl krakowskich nocy. Inicjatorką tego wydarzenia i tej tradycji jest wielka dama krakowskiego muzealnictwa Zofia Gołubiew – mówi Jadwiga Gutowska-Żyra.

Warto również wspomnieć, że krakowska Noc Muzeów została wpisana do programu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, co świadczy o jej prestiżu i znaczeniu na arenie międzynarodowej.

Krakowskie muzea przygotowały bogaty program, który zadowoli zarówno dorosłych, jak i najmłodszych miłośników kultury. Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego i przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich, zachęca do skorzystania z szerokiej oferty, podkreślając, że krakowskie muzea zapraszają już w piątek, dzień wcześniej niż w innych miastach Polski.

W programie znajdziemy m.in. warsztaty, naukę pisma japońskiego i techniki origami, wykłady, pokazy i koncerty. Szczegółowe informacje na temat atrakcji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych instytucji.

Muzeum Krakowa zaprasza na tematyczne oprowadzanie

W związku z 1000. rocznicą koronacji królewskiej, Muzeum Krakowa przygotowało specjalne tematyczne oprowadzanie dla rodzin z dziećmi. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, czym były insygnia koronacyjne, będą mogli przymierzyć replikę królewskiej korony hełmowej oraz wziąć do ręki kopię jabłka i Szczerbca – miecza koronacyjnego królów polskich. To niepowtarzalna okazja, by na własnej skórze poczuć atmosferę dawnych ceremonii koronacyjnych i zgłębić wiedzę na temat symboli władzy królewskiej.

Noc Muzeów cieszy się ogromną popularnością wśród zwiedzających. W zeszłym roku krakowskie muzea odwiedziło aż 100 tysięcy osób. Warto pamiętać, że wstęp do muzeów i galerii jest bezpłatny lub za symboliczną opłatą w wysokości 5 zł. Dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie. Na niektóre wydarzenia obowiązują rezerwacje, dlatego warto wcześniej zapoznać się z programem i zarezerwować miejsca.

Szczegóły na stronie internetowej krakowskienoce.pl.