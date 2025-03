Kraków. Śmiertelny pożar w bloku na ul. Grażyny. Nie żyje mężczyzna

Niespełna 2 godziny trwały działania strażaków na ul. Grażyny, gdzie doszło do pożaru w bloku. W czwartek, 20 marca, przed północą otrzymali oni zgłoszenie o dużym zadymieniu na jednej z klatek schodowych, po czym okazało się, że ogień pojawił się w mieszkaniu na 2. piętrze.

- Po wejściu do lokum znaleźliśmy dwóch mężczyzn, z których jednego szybko ewakuowaliśmy. Drugi był już nieprzytomny, prawdopodobnie ulegając zatruciu dymem, co skończyło się jego śmiercią. Pożar udało się szybko opanować, bo nasze działania zakończyły się ok. godz. 1.30 w piątek, 21 marca - relacjonuje "Super Expressowi" st. kpt. Bartłomiej Rosiek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Wstępna przyczyna pożaru na ul. Grażyny nie jest jeszcze znane. Swoje czynności prowadzili tam również policjanci, którzy będą teraz wyjaśniać szczegółowe okoliczności tragedii.