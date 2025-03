Nowa atrakcja w Małopolsce. Będzie konkurencja dla Zakrzówka?

Autor:

Nowa atrakcja w Małopolsce. Tylko 1,5 godziny drogi z Krakowa

Małopolska to jeden z piękniejszych regionów w Polsce, który może poszczycić się wieloma atrakcjami. Oczywiście bez wątpienia najpopularniejszą destynacją w województwie jest sam Kraków, lecz w sezonie letnim część osób, a w szczególności mieszkańcy chcą odpocząć od zgiełku i poszukują miejsc cichych, oddalonych od centrum. Na ten moment tego typu lokalizacją jest m.in. słynny Zakrzówek, który latem jest oblegany przez wielu odwiedzających. Co ciekawe, w przyszłości zaledwie 1,5 godziny drogi od Krakowa może pojawić się kolejna wyjątkowa miejscówka, która przyciągnie do siebie tysiące urlopowiczów. Mowa o nietuzinkowym parku, mającym powstać nad Jeziorem Rożnowskim.

Park nad jeziorem będzie hitem wśród turystów?

Rożnów to niewielka wieś w województwie małopolskim, której największym atutem jest słynne jezioro. To właśnie tam latem na plażach wypoczywa wielu turystów, którzy doceniają czystość wody oraz piękne widoki. Co ciekawe, niebawem w okolicy jeziora ma powstać nowa atrakcja nieopodal Klubu Sportowego GKS "Zawisza Gródek". Mowa dokładnie o parku, którego motywem przewodnim ma być kamień. Wstępnie wiadomo już, iż na miejscu miałoby powstać wiele ścieżek do spacerowania oraz m.in. miejsca na ogniska.

[...] przedstawiam Państwu koncepcję zagospodarowania części żwirowni w Rożnowie. Wraz z zespołem pracujemy nad dokumentacją tej atrakcji turystycznej, która będzie strefą wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i przyjezdnych. Gmina Gródek nad Dunajcem musi być otwarta na innowacyjne pomysły, tak aby zwiększyć jej potencjał turystyczny. Przed nami ciężka praca. W najbliższych miesiącach będziemy poszukiwać odpowiedniego programu dotacyjnego, z którego moglibyśmy otrzymać dofinansowanie na ten cel - napisał na Facebooku wójt gmin Gródek nad Dunajcem Jarosław Baziak.

Na ten moment nie wiadomo kiedy dokładnie można spodziewać się otwarcia nowej atrakcji, lecz raczej musimy uzbroić się w cierpliwość.

Krakowski Zakrzówek latem

