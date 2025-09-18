Podczas remontu mostu Grunwaldzkiego i wymiany torowiska na ul. Dietla natrafiono na uszkodzenia żelbetowej płyty kanału ciepłociągu.

Naprawa ciepłociągu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zajęła dodatkowe dwa tygodnie.

Planowany powrót tramwajów na trasy opóźni się, a wykonawca deklaruje, że jeśli pogoda pozwoli, tramwaje wrócą od 8 listopada.

Gotowe torowisko na moście Grunwaldzkim będzie musiało poczekać na zakończenie prac na ul. Dietla.

Remont mostu Grunwaldzkiego: Nieoczekiwane problemy opóźniają prace

Przy okazji remontu mostu Grunwaldzkiego trwa wymiana fragmentu torowiska na ul. Dietla. Zgodnie z pierwotnym planem, odcinek między przeprawą przez Wisłę a ul. św. Stanisława miał być gotowy pod koniec października, równocześnie z finałem prac na samym moście Grunwaldzkim. Niestety, z informacji krakowskiego samorządu wynika, że natrafiono na trudności, które przesuną termin powrotu tramwajów na trasy.

Po rozebraniu starego torowiska na ul. Dietla okazało się, że żelbetowa płyta kanału technologicznego ciepłociągu jest w bardzo złym stanie. Odkrycie uszkodzenia na krótki czas wstrzymało prace m.in. przy wymianie torów i dylatacji mostu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podjęło się naprawy ciepłociągu, jednak zajęło to dodatkowe dwa tygodnie. To oznacza, że powrót tramwajów na ul. Dietla opóźni się. Wykonawca zadeklarował, że jeśli warunki pogodowe pozwolą, tramwaje wrócą na trasy od 8 listopada. Gotowe torowisko na moście będzie musiało poczekać na zakończenie prac na ul. Dietla.

Dodatkowe prace na ul. Dietla i zmiany dla rowerzystów

Równolegle wymienione zostanie torowisko na dalszym odcinku ul. Dietla – aż do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej i ul. Sukienniczą. Na tym odcinku pod torowiskiem nie ma już ciepłociągu.

Prace na odcinku ul. Dietla – między mostem Grunwaldzkim a ul. św. Stanisława – to osobne zadanie realizowane w ramach bieżącego utrzymania torowisk w Krakowie. Miasto skoordynowało je z robotami na moście, aby nie zamykać dwukrotnie tego samego ciągu komunikacyjnego.

Na samym moście Grunwaldzkim prace wchodzą w finałową fazę. Montowane jest torowisko, demontowane barierki, trwa również naprawa przyczółków. W tym tygodniu wprowadzona zostanie również ważna zmiana dla rowerzystów. W związku z koniecznością zawężenia ciągu pieszo-jezdnego o kilkadziesiąt centymetrów, przez około dwa tygodnie rowery będzie trzeba przeprowadzać przez most, korzystając z chodnika. Około 25 października zakończy się kursowanie dwukierunkowego tramwaju na ul. Monte Cassino. Zastąpią go autobusy, ponieważ rozpocznie się wymiana i budowa nowej sieci trakcyjnej na moście.

