Nowe opłaty za parking w Zakopanem. Turyści zapłacą więcej

Od grudnia w Zakopanem zacznie obowiązywać nowa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Opłaty będą pobierane codziennie, w tym w weekendy i święta, w godzinach od 8:00 do 21:00.

Wprowadzono nowy cennik opłat, w którym pierwsza godzina parkowania kosztuje 6 zł, druga 7 zł, a trzecia 8,20 zł. Minimalna opłata za pół godziny postoju wynosi 4 zł.

Mieszkańcy posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca będą mogli skorzystać z darmowego postoju przez 120 minut dziennie (jednorazowo lub dwukrotnie po 60 minut).

Nowy cennik za parkowanie w Zakopanem. Ile zapłacą turyści za postój pod Giewontem?

Zmiany wejdą w życie już w grudniu wraz z wprowadzeniem nowej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Najważniejszą nowością jest objęcie opłatami wszystkich dni tygodnia, w tym sobót, niedziel i dni świątecznych. Opłaty za parkowanie w Zakopanem będą pobierane codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00. Jak argumentują władze miasta, dotychczasowe zwolnienie z opłat w dni wolne prowadziło do paraliżu parkingowego, ponieważ turyści pozostawiali swoje samochody na wiele godzin, blokując miejsca innym.

Kierowcy muszą przygotować się na nowe stawki. Minimalna opłata za postój wyniesie 4 zł za 30 minut. Cennik został skonstruowany progresywnie, co ma zniechęcać do długotrwałego parkowania.

Za pierwszą godzinę postoju zapłacimy 6 zł.

Druga godzina będzie kosztować 7 zł.

Trzecia godzina to wydatek rzędu 8,20 zł.

Czwarta i każda kolejna godzina postoju będzie kosztować 6 zł.

Opłaty będzie można uiszczać tradycyjnie w parkometrach lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych. Wprowadzenie płatnego parkowania w weekendy stało się możliwe dzięki nowelizacji ustawy o drogach publicznych, którą Sejm przyjął w kwietniu bieżącego roku. O te zmiany od dawna zabiegały samorządy z miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych.

Opłaty za parking w Zakopanem uderzą w turystów. A co z mieszkańcami?

Nowe regulacje, choć mogą być dotkliwe dla turystów, przewidują znaczące udogodnienia dla stałych mieszkańców. Osoby posiadające aktywną Zakopiańską Kartę Mieszkańca będą mogły korzystać ze specjalnych przywilejów. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zakopane z 23 października 2024 roku, mieszkańcy będą uprawnieni do bezpłatnego postoju przez 120 minut jednorazowo lub dwukrotnie w ciągu dnia po 60 minut. Aby skorzystać z tej ulgi, konieczne będzie pobranie darmowego biletu w parkometrze lub wygenerowanie go w aplikacji mobilnej.