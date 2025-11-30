Tłumy na jarmarku na Podgórzu. Ta niezwykła atrakcja jest dostępna tylko raz w roku

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-11-30 18:55

Niezwykły jarmark na Podgórzu przechodzi do historii. Trwał dwa dni, a we wspomnieniach pozostanie na długi czas. 29 i 30 listopada na Rynku Podgórskim odbyły się Targi Rzeczy Niezwykłych. Zaprezentowało się na nich 90 wystawców z różnych regionów Małopolski, była regionalna gastronomia i ponad 100–letnia karuzela wiktoriańska.

Wiktoriańska karuzela atrakcją Targów Rzeczy Niezwykłych na Podgórzu

Świąteczny nastrój na dobre opanował Kraków. W weekend Stowarzyszenie Podgorze.pl zorganizowało Targi Rzeczy Niezwykłych. Ta - jeszcze do nie tak dawna - niszowa impreza, na stałe zapisała się w kolorycie Starego Podgórza, z całą pewnością dzięki panującej na wydarzeniu, niezwykłej atmosferze. W tym roku było niezwykle kolorowo i oryginalnie.

Na stoiskach wystawcy zaprezentowali oryginalne produkty takie jak: klasyczna biżuteria, biżuteria ze skóry, ręcznie malowana ceramika, świece, a także regionalne produkty: miody, pasty. Największą atrakcją jednak była wiktoriańska karuzela, z drewnianymi konikami, na których można się przejechać tylko raz w roku. W niedzielę, w głównym namiocie na Rynku Podgórskim na najmłodszych uczestników wydarzenia czekał Święty Mikołaj.

Tłumy na jarmarku na Podgórzu. Ta niezwykła atrakcja jest dostępna tylko raz w roku
7 zdjęć
Targi Rzeczy Wyjątkowych w Krakowie
