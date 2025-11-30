Tłumy na jarmarku na Podgórzu. Ta niezwykła atrakcja jest dostępna tylko raz w roku

- W dniach 29-30 listopada na Rynku Podgórskim w Krakowie odbyły się Targi Rzeczy Niezwykłych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Podgorze.pl.
- Na wydarzeniu zaprezentowało się 90 wystawców z Małopolski, oferując m.in. rękodzieło, biżuterię oraz regionalne produkty spożywcze.
- Głównymi atrakcjami jarmarku była ponad 100-letnia karuzela wiktoriańska oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem dla najmłodszych.
Wiktoriańska karuzela atrakcją Targów Rzeczy Niezwykłych na Podgórzu
Świąteczny nastrój na dobre opanował Kraków. W weekend Stowarzyszenie Podgorze.pl zorganizowało Targi Rzeczy Niezwykłych. Ta - jeszcze do nie tak dawna - niszowa impreza, na stałe zapisała się w kolorycie Starego Podgórza, z całą pewnością dzięki panującej na wydarzeniu, niezwykłej atmosferze. W tym roku było niezwykle kolorowo i oryginalnie.
Na stoiskach wystawcy zaprezentowali oryginalne produkty takie jak: klasyczna biżuteria, biżuteria ze skóry, ręcznie malowana ceramika, świece, a także regionalne produkty: miody, pasty. Największą atrakcją jednak była wiktoriańska karuzela, z drewnianymi konikami, na których można się przejechać tylko raz w roku. W niedzielę, w głównym namiocie na Rynku Podgórskim na najmłodszych uczestników wydarzenia czekał Święty Mikołaj.