Tłumy na jarmarku na Podgórzu. Ta niezwykła atrakcja jest dostępna tylko raz w roku

Niezwykły jarmark na Podgórzu przechodzi do historii. Trwał dwa dni, a we wspomnieniach pozostanie na długi czas. 29 i 30 listopada na Rynku Podgórskim odbyły się Targi Rzeczy Niezwykłych. Zaprezentowało się na nich 90 wystawców z różnych regionów Małopolski, była regionalna gastronomia i ponad 100–letnia karuzela wiktoriańska.