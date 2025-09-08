Nowe ustalenia prokuratury po śmierci 5-latka. Wiadomo, pod czyją opieką był chłopiec

Adrian Teliszewski
PAP
2025-09-08 13:59

Prokuratura ujawniła nowe ustalenia dotyczące tragicznego wypadku w Chrzanowie, w którym zginął 5-letni chłopiec z Ukrainy. Wiadomo już, że w momencie zdarzenia dziecko nie znajdowało się pod opieką matki, lecz przyrodnich braci. - Z obecnych ustaleń wynika, że matki nie było przy dziecku, kiedy doszło do wypadku. Wychodzi na to, że chłopiec był ze starszymi braćmi – powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec.

  • W rejonie przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie chłopiec jadący na rowerze uderzył w bok autobusu.
  • Ze wstępnych ustaleń wynika, że w chwili wypadku matka nie sprawowała bezpośredniej opieki nad dzieckiem, chłopiec miał być pod opieką starszych braci, z którymi jeździł na rowerze.
  • Kierowca autobusu, po ustąpieniu pierwszeństwa dwóm rowerzystom, ruszył, nie widząc nikogo więcej; chwilę potem chłopiec wjechał na jezdnię i uderzył w bok pojazdu.
  • Stan psychiczny matki i kierowcy autobusu uniemożliwia przesłuchanie; śledczy opierają się na relacjach świadków.

Tragiczny wypadek w Chrzanowie. Matki nie było przy 5-latku w chwili tragedii

Jak poinformowała PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Oliwia Bożek-Michalec, z dotychczasowych ustaleń wynika, że matki nie było przy dziecku, kiedy doszło do wypadku. – Wychodzi na to, że chłopiec był ze starszymi braćmi – dodała prokurator. Razem z nimi miał jeździć na rowerze. W rejonie przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej uderzył w bok autobusu.

Nie wiadomo, dlaczego dwóch starszych chłopców przejechało, a trzeci nie – zauważyła prokurator.

Do tej pory nie udało się przesłuchać matki tragicznie zmarłego dziecka. Nie pozwala na to stan psychiczny kobiety. Z identycznego powodu zeznań nie złożył kierowca autobusu. Śledczy opierają się na relacjach postronnych świadków.

Z oświadczenia przewoźnika wynika, że do tragedii doszło, kiedy autobus zjeżdżał z ronda w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej. Kierowca – jak podał przewoźnik – po ustąpieniu pierwszeństwa dwóm rowerzystom ruszył pojazdem, ponieważ nie widział nikogo więcej zamierzającego przejść lub przejechać przez przejście. Chwilę potem – według przewoźnika – chłopiec rowerem wjechał na jezdnię, a następnie uderzył w prawy bok autobusu za pierwszą osią pojazdu. 69-letni kierowca autobusu był trzeźwy.

Policja prosi o pomoc

Funkcjonariusze apelują do osób, które widziały zdarzenie lub posiadają, informacje mogące pomóc w ustaleniu okoliczności wypadku proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie.

- Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 6 września 2025 roku, około godziny 14:43 w Chrzanowie na ul. Oświęcimskiej, gdzie jak wstępnie ustalono małoletni chłopiec poruszający się rowerem, w rejonie przejścia dla pieszych wjechał na jezdnię i został potrącony przez autobus. W wyniku zdarzenia małoletni zmarł w szpitalu. Wszystkie osoby będące naocznymi świadkami wypadku lub poruszające się w ww. godzinach w ww. miejscu i posiadające w swoim pojeździe wideorejestrator, a także pasażerowie autobusu proszeni są o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie tel. 47 83 24 270 lub 47 83 24 255 - apelują funkcjonariusze.

