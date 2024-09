Na cmentarzu w Podgórkach Tynieckich powstała pierwsza w Krakowie ekologiczna kwatera pochówkowa. Pomieści ona 135 ekogrobów. Uroczyste otwarcie kwatery zaplanowane jest na piątek, 20 września.

Kwatera ekologiczna na cmentarzu w Podgórkach Tynieckich zajmuje powierzchnię 133 m kw., co pozwoliło wygospodarować miejsce dla 135 „ekogrobów”. Z czasem planowane jest jej systematyczne powiększanie, w zależności od potrzeb. Kwaterę odgrodzono kolumną drzew – cisów, które tworzą odpowiednie tło i nastrojowość dla tego unikatowego miejsca. Do kwatery prowadzi drewniana furta i kamień z napisem „Drzewo pamięci”. Bliskich zmarłych będzie można żegnać w urnach wyłącznie biodegradowalnych, wykonanych z naturalnych surowców takich jak drewno czy wiklina. Miejsce pochówku może być oznaczone kamieniem pamięci dla którego tworzywem jest kamień naturalny bądź drewnianą tabliczką. Do upamiętnienia zmarłych nie mogą zostać użyte jakiekolwiek elementy betonowe czy stalowe. Nie spotkamy tam więc tradycyjnych nagrobków. Składanie kwiatów wyłącznie naturalnych (ciętych lub w donicach ekologicznych) oraz zniczy biodegradowalnych, jak również lampionów solarnych będzie dopuszczalne w wyznaczonych w tym celu miejscach. Ścieżki wykonane zostały z naturalnych materiałów, takich jak kamień naturalny, kora, żwir czy drewno. Mała, w pełni naturalna architektura harmonijnie komponuje się z otoczeniem - informuje krakowski magistrat.